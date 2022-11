Tizenhat éves magyar tehetség kapott profi szerződést az FTC-nél

Radnóti Dániel István 2006. október 1-jén született, alig több mint egy hónappal ezelőtt ünnepelte 16. születésnapját. Kecskeméten ismerkedett meg a futball alapjaival, és egészen 2021-ig járta a lila-fehér klub korosztályos együtteseit.

2021 augusztusában igazolt a Ferencvárosba, első idényében rögtön alapember lett. Az U16-os csapatban 22 mérkőzésen lépett pályára, de egy ízben az U19-nél is megfordult. A jelenleg is zajló szezonban már az U17-es csapatot erősíti, ahol hét alkalommal is a kezdőben kapott helyet – írja a fradi.hu.