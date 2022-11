Közösségi oldalán kritizálta a fehérvári labdarúgócsapatot a város polgármestere

Finoman szólva is felemás őszi szezont zárt le vasárnap délután a Mol Fehérvár labdarúgócsapata, ami az elmúlt hónapokban edzőváltáson is átesett, és jó pár olyan vereségbe is belefutott, ami nem volt méltó a klub hírnevéhez. Ezzel kapcsolatban kifejtette a véleményét a város polgármestere, aki egyébként gyermekkora óta látogatja a csapat mérkőzéseit.

Az élet minden területén akkor lehet csak sikeres valami, ha ahhoz értünk, de azt szeretjük is csinálni, ha abban hiszünk. A profi sporthoz is elengedhetetlen a klubhűség, a valahová tartozás büszke érzése. Ez szükséges egy klub irányítása során, és attól is joggal várható el, aki felveszi a csapat mezét

– kezdte Facebook-bejegyzésében Cser-Palkovics András.

Olyan vezetőkre, szakmai stábra és játékosokra van szükségünk, akik szeretik Székesfehérvárt, és szeretik a Vidit, akik büszkék arra, hogy ehhez a történelmi városhoz kötődhetnek, és ennél a nagy múltú klubnál dolgozhatnak, a mi csapatunkban játszhatnak. Ebből van sajnos évek óta hiány nálunk. Szintlépés volt az ígéret, sajnos ez elmaradt. Nem a körülmények miatt. A szív hiánya miatt

– tette hozzá a polgármester, aki kiemelte, Juhász Roland sportigazgatóvá történő kinevezésével reményei szerint valami végre elindulhat.

„Bízom abban, hogy ezen a télen újra elindul majd a klub felfelé, valóban szintet, szinteket lép majd előre a következő 2-3 évben. Visszatalálunk oda, ahol a bajnoki és kupagyőzelmek idején voltunk” – zárta gondolatmenetét Cser-Palkovics András.

A Mol Fehérvár az őszi szezont a OTP Bank Liga nyolcadik helyén zárja, azonban csak három pont választja el a csapatot a már kieső helyen tanyázó Újpesttől. A már Huszti Szabolcs által irányított együttes vasárnap délután hazai pályán 4–1-re győzte le a Kisvárdát.

Az élvonalbeli labdarúgó-bajnokság a katari világbajnokság és a téli szünet után, 2023 január utolsó hétvégéjén folytatódik.