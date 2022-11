Döntött Pep Guardiola jövőjéről a Manchester City

Már napok óta cikkezett róla az angol sajtó, szerdán délelőtt pedig bejelentette a Manchester City, hogy 2025 nyaráig meghosszabbítja Pep Guardiola jövő nyáron lejáró szerződését.

Az 51 éves spanyol szakvezetőt 2016 júliusában nevezték ki a Manchester Citynél, azóta négy angol bajnoki címet nyert a csapattal, valamint ugyanennyi angol Ligakupát, egy FA-kupát és két angol Szuperkupát. A hőn áhított Bajnokok Ligája-győzelem azonban egyelőre nem jött össze az angol klubbal.

Boldog vagyok, hogy további két évig maradhatok a Manchester Citynél. Úgy érzem, még többet elérhetünk együtt, ezért is szeretnék maradni, hogy trófeákért küzdhessünk. Nem lehetek elég hálás a klubnak, hogy bízik bennem. Tudom, hogy a következő évtizede is nagyszerű lesz a csapatnak, a stabilitás a sikereink kulcsa. Különleges atmoszféra vesz itt körül, nem is lehetnék jobb helyen