A 2022-es Boxing Day eddig a vendégcsapatokról szólt a Premier League-ben: négy együttes is idegenben tudott nyerni, míg a Tottenham kétgólos hátrányból mentett pontot a Brentford otthonában. Azaz öt meccsből egyszer sem örülhetett három pontnak a házigazda. S valljuk meg, az Aston Villa–Liverpool-összecsapás sem ígérkezett formabontónak hétfő kora estére.

Pedig...

Az első percek alapján úgy tűnt, akár ki-ki meccs is kerekedhet a Liverpool birminghami vendégjátékából, aztán Mohamed Szalah már az ötödik minutumban bevette az Aston Villa kapuját, ezzel hamar kifogva a szelet a hazaiak vitorlájából (0–1). Az Unai Emery által irányított házigazda többnyire csak üldözte a labdát, a 20. percben pedig hálát adhatott a szerencséjének, hogy Joel Matip egy fél lépéssel hamarabb indult a védők mögé, mint Andrew Robertson szabadrúgásánál elhagyta volna a skót bekk lábát a labda – így pedig nem ért a Robin Olsen kapujába szálló fejese...

Darwin Núnez helyzetkihasználása sem javult az utóbbi hetekben: az uruguayi támadó ugyan mezőnyben rendkívül aktív volt, és több, kifejezetten nehéz helyzetet is jól oldott meg, akár két-három védővel is a nyakán a tizenhatoson belül, a kapu előterében már nem volt szerencséje. Előbb három méterről lőtt Olsenbe, majd az óriási gyertyát rúgó védőjét lefutva, a magasból aláhulló labdát kapásból bikázta a svéd kapusba. A mozdulat ezúttal is bravúros volt – csak épp hasztalan. Legalábbis a gólok szempontjából.

A félidő hajrájában aztán csak-csak összejött a második liverpooli gól. Szalah – csatár kollégájával ellentétben – kifejezetten hatékony napot fogott ki, egy ide-oda pattogó labdánál az ötös bal csücskénél elsőként eszmélve szemfüles gólpasszt osztott ki Virgil van Dijknak (0–2).

Fordulás után azonban megint az az Aston Villa jött ki a pályára, mint amelyik a meccset kezdte: egy perc sem telt bele, Ollie Watkins máris bevette a vendégkaput – les miatt azonban ez a gól sem ért. Az 59. percben Dougles Luiz beadása után viszont közelről már szabályos körülmények között fejelt Alisson hálójába (1–2). Ezzel újfent nyílttá vált a meccs.

Csakhogy a nagyobb helyzetek a folytatásban is a Pool előtt adódtak, a 76. percben például ismét Núnez villant a tizenhatoson belül, csakhogy tekerése elkerülte a kapu jobb oldalát.

A 81. percben a Liverpool 18 esztendős csereembere, a neve csengése ellenére spanyol állampolgárságú (és utánpótlás-válogatott) Stefan Bajcetic pályafutása második Premier League-meccsén megszerezte az első gólját – ezzel pedig csapata biztossá tette a három pontot (1–3).

Már csak a listavezető Arsenalon múlik, hogy megtöri-e a vendégcsapatok karácsonyi nagy szériáját, a nap harmadik londoni derbijén a mindössze 16. helyen szerénykedő West Ham Unitedet fogadja az Emiratesben.

A Liverpool kapaszkodik, és immár hatodik a tabellán, az Aston Villa a 12. pozícióból várja a folytatást.

LABDARÚGÁS

PREMIER LEAGUE, 17. FORDULÓ

Aston Villa–Liverpool 1–3 (Watkins 59., ill. Szalah 5., Van Dijk 37., Bajcetic 81.)

Korábban:

Crystal Palace–Fulham 0–3 (B. Reid 31., Ream 71., Mitrovics 81.)

Southampton–Brighton 1–3 (Ward-Prowse 73., ill. Lallana 14., Perraud 35. – öngól, March 56.)

Leicester City–Newcastle United 0–3 (Ch. Wood 3. – 11-esből, Almirón 7., Joelinton 32.)

Everton–Wolverhampton 1–2 (Mina 7., ill. Podence 22., Ait Nouri 95.)

Brentford–Tottenham 2–2 (Janelt 15., Toney 54., ill. Kane 65., Höjbjerg 71.)

Később:

21.00: Arsenal–West Ham

Kedden:

18.30: Chelsea–Bounemouth

21.00: Manchester United–Nottingham United

Szerdán:

21.00: Leeds United–Manchester City