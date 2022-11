Katar debütál, Van Gaal elbúcsúzik, az ecuadori csillag berobbanna

Katar

Papíron a leggyengébb válogatott a katari, a keret összértéke mindössze 15 millió euró. Összehasonlításképp: a magyar bajnok Ferencváros játékosainak összértéke nagyjából 40 millió.

A rendező az első világbajnoki szereplésére készül, egyben a 2022-es torna egyetlen debütánsa lesz. Ez az egyetlen csapat, amelynek nem kellett selejtezőt játszania ahhoz, hogy kivívja helyét a legjobb 32 gárda között, de az elmúlt éveket tekintve hiba lenne legyinteni a katariakra!

A válogatott 2019-ben mind a hét meccsét (19–1-es gólkülönbséggel) megnyerve lett Ázsia-bajnok, többek között Szaúd-Arábiát, Dél-Koreát és Japánt is elintézve, a tavalyi Arany-kupán csak a végső győztes Egyesült Államok tudta felülmúlni az elődöntőben, az év végi Arab-kupán pedig ugyancsak a végső aranyérmes Algéria bizonyult csak jobbnak – a bronzmeccsen Egyiptomot verte meg.

Érdemes lehet figyelni a Spanyolországban is megforduló Akram Afifra, a négymillió euróra taksált szélső már 26-szor volt eredményes a válogatottban, illetve Almoez Alira, aki 42 találatnál jár a címeres mezben.

Az együttes szövetségi kapitánya a spanyol Félix Sánchez, a Barcelona korábbi utánpótlás-központjában dolgozó szakember. 2006-ban vállalt munkát Katarban, először a dohai Aspire Akadémián. Később volt az U19-es és az U23-as válogatott kapitánya is, 2017-től pedig a felnőtteket irányítja. Sokan arra számítottak, csak beugró lesz belőle, de munkájával meggyőzte a szövetséget és kiérdemelte a bizalmat. Most már bárkinél jobban ismeri a játékosokat.

A várható kezdőcsapat: al Sib (al-Szadd) – Miguel (al-Szadd), Huhi (al-Szadd), al-Ravi (al-Duhail), A. Hasszan (al-Szadd), Ahmed (al-Garafa) – al-Hajdosz (al-Szadd), Budiaf (a-Duhail), Hatem (al-Rajjan) – Afif (al-Szadd), Ali (al-Duhail).

FIFA-világranglista: 50. hely

Eddigi világbajnoki szereplések: –

Legjobb szereplés: –

Ecuador

A dél-amerikai együttes 2002-ben épp egy ázsiai viadalon mutatkozhatott be, és szerzett kisebb meglepetést azzal, hogy az utolsó körben Horvátországot legyőzve az európai együttest elütötte a továbbjutás lehetőségétől – a csoportelső Mexikóval ikszelő olaszok menekültek meg így. Négy évre rá már a 16 közé kerülés is sikerült Lengyelország és Costa Rica legyőzésével, és azt, hogy a rendező németektől vagy a nyolcaddöntőben az angoloktól kikaptak, aligha kell nagyon magyarázniuk.

Történetük harmadik és eddigi legutóbbi vb-szereplése is bőven rendben volt, Hondurast megverték, a franciákkal ikszeltek 2014-ben, más kérdés, hogy ezzel együtt is csak a harmadik helyre futottak be, mivel még a nyitó meccsen egy 93. perces góllal kikaptak Svájctól.

A gárda tehát nem sűrűn jut el a legjobbak közé, de amikor odakerül, akkor mindig van győzelme – ez pedig az annyira nem combos A csoportban akár még meglepetést is érhet. Egyébként ha a világranglistás helyezéseket nézzük, papíron ez a kvartett a leggyengébb, joggal bizakodhatnak a dél-amerikaiak.

A selejtezőben otthon a braziloktól és az argentinoktól is pontot lopó együttesben számos szép reményű, 20–24 év közötti futballista található, a legnagyobb figyelem mostanában Moisés Caicedót övezheti, akiért a hírek szerint a Real Madrid kész lenne bankot robbantani! A 21 éves középpályásnak hatalmas szerepe van abban, hogy a Brighton az előkelő hetedik helyen áll a Premier League-ben.

Az együttes szövetségi kapitánya 2020 augusztusa óta az az argentin Gustavo Alfaro, aki minden bizonnyal a világbajnokságon is a 4-3-3-as felállást választja majd.

A várható kezdőcsapat: Domínguez (Quito) – An. Preciado (Gent), Torres (Santos Laguna), Hincaipé (Bayer Leverkusen), Estupinán (Brighton) – Franco (Atlético Talleres), Gruezo (Augsburg), M. Caicedo (Brighton) – Mena (León), Estrada (Cruz Azul), Valencia (Fenerbahce).

FIFA-világranglista: 44. hely

Eddigi világbajnoki szereplések: három

Legjobb szereplés: nyolcaddöntő (2006)

Szenegál

A szenegáli labdarúgó-válogatott történetében most először fordult elő, hogy a nemzeti csapat két egymás utáni világbajnokságra is kijutott. A csapat tavaly először nyerte meg az Afrika-kupát, ez hatalmas önbizalmat adott a játékosoknak, a szurkolók pedig abban bíznak, hogy a szenegáli lehet az első afrikai válogatott, amely egy világbajnokságon bejut a legjobb négy közé.

A kulcsjátékos egyértelműen az a Sadio Mané lehetett volna, aki az idei Aranylabda-szavazáson a második helyen végzett, a jelenlegi idényben pedig 23 tétmérkőzésen 11 gólt szerzett és négy asszisztot osztott ki a Bayern Münchenben. A támadó a Werder Bremen elleni utolsó hazai bajnokin megsérült, és bár a szenegáliak sámánokat is bevetettek a gyors gyógyulás érdekében, a klasszis végül kihagyja a tornát.

Szenegál 2002-ben a negyeddöntőig jutott a tornán, a nyitó mérkőzésen hatalmas meglepetésre 1–0-ra legyőzte a regnáló világbajnok franciákat. A jelenlegi együttes hasonló sikereket érhet el, a csapatot rutinos, topligákban futballozó játékosok alkotják.

Ha van afrikai csapat, amely meglepetést okozhat Katarban, akkor az minden bizonnyal Szenegál.

A válogatott szövetségi kapitánya a 46 éves Aliou Cissé, aki a húsz évvel ezelőtti tornán csapatkapitánya volt a nemzeti csapatnak. Hét éve irányítja a gárdát, nagyon jó kapcsolatot ápol a játékosokkal. Az utóbbi időben egy igazi ék megtalálása okozhatott fejtörést neki, ezen a poszton minden bizonnyal a Serie A-ban szereplő Salernitana támadója, Boulaye Dia kezdhet. A válogatott a 4-3-3-as és a 4-4-2-es felállást preferálja, és bár júniusban a Ruanda elleni Afrika-kupa-selejtező utolsó 15 percében a 3-5-2-t is kipróbálta, nem valószínű, hogy Katarban változtat az eddig jól bevált taktikán.

A várható kezdőcsapat: E. Mendy (Chelsea) – Sabaly (Real Betis), Koulibaly (Chelsea), Diallo (Leipzig), Ballo-Touré (Milan) – I. Gueyé (Everton), N. Mendy (Leicester City), P. Sarr (Marseille) – I. Sarr (Watford), Dia (Salernitana), Diatta (Monaco).

FIFA-világranglista: 18. hely

Eddigi világbajnoki szereplések: kettő

Legjobb szereplés: negyeddöntő (2002)

Hollandia

Nincs még egy olyan szerencsétlen gárda a világbajnokságok történetében, mint a holland, hiszen egyedülálló módon háromszor is játszhatott már finálét anélkül, hogy akár egyet is nyert volna.

Ha ehhez hozzáadjuk, hogy van már egy Nemzetek Ligája-ezüst, valamint négy elveszített Eb-elődöntő és három elbukott olimpiai elődöntő is, akkor tényleg az a meglepetés, hogy az Eb-t egyszer legalább meg tudták nyerni...

A dél-afrikai ezüstöt brazíliai bronz követte, Oroszországba viszont nem jutott ki az együttes, amely most azért a török, norvég, montenegrói, lett, gibraltári hatost behúzta, miközben a tavalyi Eb-n épp a budapesti nyolcaddöntő jelentette számára a végállomást (a csehekkel szemben).

Érdekesség, és legkevésbé sem szokványos, hogy a keret öt legértékesebb játékosából három (Matthijs de Ligt 70 millió euró, Virgil van Dijk 50, Jurriën Timber 45) egyaránt belső védő, és csak a Barcelona középpályása, Frenkie de Jong (50) és a PSV-vel berobbanó szélső, Cody Gakpo (45) tud holtversenyben a második és a negyedik helyre befurakodni.

A csapat első számú kapusa az a Remko Pasveer, aki 38 évesen mutatkozott be a válogatottban, és csupán két válogatott mérkőzéssel a háta mögött érkezett meg Katarba.

A játékra viszont nem lehet panasz, öt győzelemmel és egy döntetlennel húzták be a belga, lengyel, walesi csoportot a Nemzetek Ligájában, ami még akkor is sokkal erősebb a vb-kvartettnél, ha ezeket a meccseket azért nem mindenki vette véresen komolyan.

A szövetségi kapitány az utolsó nagy küldetésére készülő Louis van Gaal, aki már harmadik alkalommal irányítja az Oranjét. A torna után 71 évesen visszavonul, utódja Ronald Koeman lesz. A szakember áprilisban kendőzetlenül beszélt betegségéről (prosztatarák), azóta pedig elmondása szerint a teljes gyógyulás útjára lépett. A nemzeti csapat játékosai minden bizonnyal mesterükért is küzdenek majd Katarban, az pedig szinte borítékolható, hogy ezzel a kerettel ott lesz az együttes a nyolcaddöntőben.

A várható kezdőcsapat: Pasveer (Ajax) – Dumfries (Inter), Timber (Ajax), Van Dijk (Liverpool), De Ligt (Bayern München), Blind (Ajax) – Berghuis (Ajax), F. De Jong (Barcelona) – Klaassen (Ajax) – Bergwijn (Ajax), Depay (Barcelona)

FIFA-világranglista: 8. hely

Eddigi világbajnoki szereplések: tíz

Legjobb szereplés: ezüstérmes (1974, 1978, 2010)

(Borítókép: A portugál Danilo (b) Francisco Trincao (b3) és Nélson Semedo (j), valamint a katari Akram Afif (b2) Asszim Madibo (b4) és Homam Elamin (j2) a Katar–Portugália barátságos labdarúgó-mérkőzésen a debreceni Nagyerdei Stadionban 2021. szeptember 4-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)