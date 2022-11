Elmaradt a katarzis, a házigazda sima vereségével indult a foci-vb

A szokásoknak megfelelően nagyszabású megnyitó előzte meg a világbajnokság rajtját, volt itt minden, mi szem-száj ingere, Morgan Freemantől kezdve a különböző részt vevő nemzetek szurkolói nótáin és a közelmúlt legnagyobb vb-slágerein át táncos koreográfiáig és tűzijátékig. No meg persze az új vb-dal is bemutatkozott akkor már.

Ez az első viadal az arab térségben, és az első, amelyet a késő őszi/téli évszakban rendeznek, természetesen azért, mert nyáron óriási lenne a hőség az ideérkezők számára. A stadion előtti médiazóna és a lelátókhoz vezető folyósok után viszont kifejezetten üdítően hatott a 23-24 fokos meleg az emberre.

A kezdés előtt nem sokkal megjelent az egy nappal korábban kissé meglepő beszédével a figyelem középpontjába kerülő Gianni Infantino FIFA-elnök is, hogy megnyissa az eseményt, amely egyesíti a világ nemzeteit.

Erősorrendünk sereghajtója, a közelmúltban remek eredményeket elérő katari válogatott valami elképesztő elánnal vetette bele magát a mérkőzésbe, hiszen rögvest a középkezdés után az ellenfél 16-osára felívelte a labdát, és ezt követően is igyekezett minél nagyobb nyomás alá helyezni a vendégeket.

Ehhez képest az első ecuadori lehetőségből gól is esett a 3. percben, amikor is Szaad al-Sib kapus kétszer is ügyetlenül próbálta kiütni a labdát, a második után pedig a visszahúzott labdát közelről befejelték a dél-amerikaiak.

Igen ám, de a visszajátszások után kiderült, hogy ENNER VALENCIA FEJESÉT leshelyzet előzte meg, így a rendkívül lelkesen szurkoló hazaiak üdvrivalgásban törhettek ki: nem ért a gól!

Ezt követően viszont maradt támadásban Ecuador, Katar a felezővonalat sem igen tudta átlépni, a nagy mezőnyfölény pedig az első negyedóra végén büntetőt eredményezett.

Enner Valencia állt a labda mögé, és a szabálytalansága miatt sárga lapot kapó, jobbra vetődő kapus mellett higgadtan a bal alsóba gurított (0–1).

Ezt a gólt már nyugodtan ünnepelhette körbeállva, térdre ereszkedve a vendégcsapat, és igazából a játék képe alapján az volt a fő kérdés, hogy mikor következhet ez be ismét.

Katarnak végül újabb negyedórát sikerült csak kibírnia, bár ebbe az is belejátszott, hogy az ecuadoriak hiába dugták el a labdát, lövésre a legritkább esetekben „vetemedtek”.

A 31. percben viszont már újra jöhetett a dél-amerikai öröm, ezúttal az ellenfél szurkolótábora helyett a saját kispad előtt mutatták be, miután Enner Valencia fejese a jobb alsóban kötött ki (0–2).

A meccsnek nem tett jót a második találat, Katarnak viszont igen, hiszen a rivális ezt követően kissé visszább húzódott, így pedig a játékrész végén az első valamirevaló helyzetet is sikerült kialakítani, más kérdés, hogy a nemzeti együttesben eddig 42-szer is eredményes Almoez Ali fejese elkerülte végül a kaput.

A folytatásra sem pörögtek fel túlságosan a felek, az első tíz perc csordogálása után Romario Ibarra kapott szenzációs passzt, egy visszacsel után a 16-os vonalról a hosszú felé próbált tekerni, de ezt már hárítani tudta a sokat bizonytalankodó Szaad al-Sib.

Bő egyórányi játékot követően immár valóban veszélyeztetett a házigazda, viszont Ali fejese nem találta el a kapu jobb oldalát.

A hajrára a katariak kettős cserével próbálták fellendíteni a jóindulattal esetlegesnek mondható támadójátékukat, és negyedórával a vége előtt csak feljegyezhettünk egy újabb lehetőséget, más kérdés, hogy Akram Afif távoli lövése inkább a katari B középre volt veszélyes, semmint a kapura.

Nem sokkal később a csereként pályára lépő Jeremy Sarmiento ugrasztotta fel kis híján mind a 67 372 kilátogató nézőt, de ajtó-ablak helyzetben a léc fölé durrantott estében, majd lendült is az asszisztens zászlaja leshelyzet miatt.

A végjátékra kezdtek azért elszállingózni a kevésbé lelkes szurkolók, így egy nem is olyan kis részük azt már nem láthatta, ahogy Mohammed Muntari szenzációs labdával lépett ki, majd egy pattanásból lőtt a háló tetejére – a reszkető háló látványa mindenesetre gyorsan feltüzelte ismét a kapu mögött elhelyezkedőket.

Újabb gól viszont ezen a meccsen már így sem esett, Ecuador sima sikerével rajtolt el tehát a 22. világbajnokság, és a hollandok Szenegál elleni meccséig egészen biztosan vezeti is a dél-amerikai válogatott az A csoportot.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

A CSOPORT, 1. FORDULÓ

Katar–Ecuador 0–2 (E. Valencia 16., 31. – 11-esből)

A csoport másik meccse

hétfő 17.00: Hollandia–Szenegál

