Gála után ötlettelen játék: Anglia nem bírt az Egyesült Államokkal

A négy éve vb-elődöntős, tavaly Eb-finalista angol válogatott esélyeshez méltó módon, Irán 6–2-es kiütésével kezdte a világbajnokságot, az Egyesült Államok viszont hiába remekelt az első félidőben, a szünet után Wales egyenlíteni tudott ellene.

Az már a meccset megelőző hangpróbán hallatszott, hogy mindkét tábor igencsak masszív decibelmennyiséggel képes biztatni az övéit, úgyhogy alig vártunk, hogy valamelyik kapu előterébe kerüljön a labda, hiszen ekkor szinte felrobbant a mai meccsen 68 463 kilátogatóval megtelő al-Bajt Stadion.

Gareth Southgate szövetségi kapitány az első meccsen remekül működő 4–2–3–1-es támadó felállást vezette ismét elő, a posztokat pedig a Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Bellingham, D. Rice – Saka, Mount, Sterling – H. Kane tizenegy foglalta el.

Bár az összecsapás nem indult óriási rohamokkal, az angolok már a 10. percben megszerezhették volna a vezetést: egy tetszetős támadás során Jude Bellingham játszott a jobb oldalon betörő Bukayo Sakához, akinek centerezését az első meccsen gólpasszokkal jelentkező Harry Kane kapura is lőtte, de a védőkről kevéssel mellé pattant a labda. A szöglet után sem szabadult fel az amerikai kapu, Mason Mount fölé szálló távoli tekerése viszont már megnyugvást hozott a tengerentúli drukkerek számára.

Az európai együttes próbált támadásban maradni, de Kane ollózási kísérlete elől mentettek, Luke Shaw beadását pedig Matt Turner csípte el.

A lelátón újra egymásnak feszült a „U-S-A” és az „England” rigmus, és bár ez kiegyenlített volt, a meccs kezdett eltolódni – a tengerentúliak javára!

Az angolok hiába birtokolták többet a labdát, ez csupán meddő mezőnyfölényt jelentett, az amerikai ellentámadásokban sokkal több élet volt, és bár Haji Wright fejese még nem volt veszélyes, Weston McKennie berobbanása már ziccert eredményezett – gólt mondjuk nem.

Az első félóra végéhez érve Yunus Musah megpattanó lövésére Declan Rice hosszú labdaátvétele jutott, majd a félidő legnagyobb lehetőségeként Christian Pulisic 13 méterről, kissé balról a lécet találta el.

Ugyanő a 43. percben fejjel próbálkozott, kevéssel tévesztett célt, majd végre erősorrendünk negyedik helyezettje is mutatott valamit az első meccsen látottakból: Shaw bal oldali beadása után Bukayo Saka lőtt McKennie-hez hasonlóan a léc fölé, majd Mason Mount 18 méteres löketét hárította a jobb alsónál Turner.

A fordulást követően az volt a nagy kérdés, hogy a walesiek ellen is jobban (sőt, remekül) kezdő amerikaiak ezúttal is elfáradnak-e a szünetre, vagy kitart a fiatalok lendülete a végéig.

Nos, a kezdés gyorsan választ is adott, Wright és McKennie próbálkozott pár másodpercen belül, blokk és fölé lett a vége, majd bár Saka és Mount is helyzetbe került, előbbi eltotojázta, utóbbi pedig nem tudta átvenni Kane remek pörgetését, hogy ziccerbe kerülhessen.

Ezzel megint amerikai fölény vette kezdetét, jöttek sorra a szögletek, amit óriási tombolással vett tudomásul a közönség, egyre gyakrabban csendült fel az „I believe that we will win” – látszott, hogy a tengerentúli játékosok is elhiszik, hogy nyerhetnek.

Muszáj volt belenyúlnia a meccsbe Southgate-nek, jött Bellingham helyére Jordan Henderson, Sterlinget pedig az elmúlt napokban világszerte ünnepelt Jack Grealish váltotta, aki pillanatokkal később remek szólóval mutatkozott be – lövés mondjuk nem lett belőle.

Éledezett is az angol publikum, Grealish pedig sorra hozta az akciókat, más kérdés, hogy Kane sem tudott kapura tüzelni a következőből.

Jöhetett a következő változtatás, az első meccsen ugyancsak csereként gólt szerző Marcus Rashford beállását majdnem úgy ünnepelték az angolok, mintha gólt szereztek volna, de ez a 87. perces lövésénél sem jött össze, ahogyan a ráadásban Harry Maguire és Kane fejesével sem, így 0–0-ra végeztek a felek.

Ezzel az eredménnyel Anglia még nem jutott tovább, a csoportzárón az Irántól drámai végjátékban kikapó walesiek ellen kozmetikázhat.

Ehhez azonban nagy javulásra lesz szükség...

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

B CSOPORT, 2. FORDULÓ

Anglia–Egyesült Államok 0–0

A csoport másik mérkőzésén:

Wales–Irán 0–2 (Cesmi 90+8., Rezajan 90+11.)

A csoport állása: 1. Anglia 4 pont (6–2), 2. Irán 3 (4–6), 3. Egyesült Államok 2 (1–1), 4. Wales 1 (1–3)

