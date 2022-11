Ha a lengyel–argentin meccset nézte, akkor eláruljuk, nagy hibát követett el

A C csoport harmadik, egyben zárófordulójában Mexikó 2–1-re legyőzte Szaúd-Arábiát, azonban így sem jutott tovább a legjobb 16 közé.

Szinte az egész futballvilág szeme a Lengyelország–Argentína-összecsapásra szegeződött, hiszen benne volt a pakliban, hogy utoljára láthatjuk világbajnoki mérkőzésen Lionel Messit. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy a Szaúd-Arábia–Mexikó-mérkőzés legalább annyira fontos Messiék sorsát illetően, hiszen egy szaúdi győzelem azt jelentette volna, hogy Argentínának kötelező a győzelem, ha tovább akar jutni. Mexikó a lengyelek elleni 0–0-nak köszönhetően egy ponttal a csoport utolsó helyén állt a zárófordulót megelőzően, de Ochoáéknak egy győzelemmel még esélyük volt a továbbjutásra.

Szaúd-Arábia az első fordulóban talán az egész világbajnokság legnagyobb meglepetését okozta azzal, hogy 2–1-re legyőzték Argentínát, az újabb bravúr azonban nem jött össze Lengyelország ellen, a többi között Lewandowski első vb-góljával 2–0-ra győzött az európai csapat.

Amint azt fentebb említettük, Mexikó egy gól nélküli döntetlennel kezdte a tornát, köszönhetően annak, hogy Ochoa óriási védést mutatott be Lewandowski büntetőjénél, a következő fordulóban viszont már az ő bravúrjai sem mentették meg az észak-amerikaiakat, Messi és Fernández góljaival Argentína 2–0-ra legyőzte Mexikót.

Nagy kedvvel kezdett Mexikó

Remek iramban kezdtek a csapatok, kisebb helyzetek voltak mindkét oldalon, de a 4. percben Mexikó kerülhetett volna előnybe, Vegát ugratták ki a társak, al-Ovajsz viszont remekül futott ki a kapujából, és védeni tudott.

Néhány perccel később remek helyről kapott szabadrúgás Szaúd-Arábia, nagyjából 20 méter volt a távolság a kaputól, Kanno tekerése nem sokkal kerülte el a jobb felsőt. A 25. percben ismét a mexikói csapat tudott veszélyeztetni, Pineda két védő szorításában lőhetett, de al-Ovajsz védeni tudta a jobb sarok felé tartó labdát. Az első szűk fél óra észak-amerikai fölényt mutatott, 71 százalékban volt Lozanóéknál a labda, emellett pedig több gólszerzési lehetőségük is volt, mint ellenfelüknek.

A szaúdiak a 36. percben cserére kényszerültek, al-Bulaihi ugyanis sérülés miatt nem tudta folytatni a játékot, helyére Rijad Sarahili érkezett. A félidő utolsó helyzete is Szaúd-Arábia előtt adódott, de al-Gannam fejese a jobb kapufa mellett zúgott el.

A végén jött a dráma

Rosszul kezdte a második félidőt Szaúd-Arábia, korán szöglethez jutott Mexikó. A balról érkező sarokrúgást Montes csúsztatta meg a hosszú sarok felé, Martín pedig közvetlen közelről szerzett vezetést, a 47. percben 0–1.

A gól láthatóan megzavarta az ázsiai csapatot, az 52. percben ugyanis újabb pontrúgáshoz jutott Mexikó, a távolság nagyjából 30 méter lehetett a kaputól. A labda mögé Chávez állt oda, és szenzációs tekerésével megduplázta csapata előnyét, al-Ovajsz hiába vetődött, nem volt esélye hárítani.

Chávez bombájával tehát Szaúd-Arábia–Mexikó 0–2.

Az 56. percben úgy tűnt, Lozano végleg lezárhatja a mérkőzést, ám hiába talált a kapuba, a partjelző lest intett. Egy gólra volt ekkor Mexikó a továbbjutástól, és a játék képe alapján erre minden esélyük meg is volt.

A 72. percben szinte ugyanonnan kapott szabadrúgást Mexikó, mint ahonnan negyedórával korábban. Természetesen Chávez állt a labda mögé, ezúttal viszont a jobb sarkot vette célba, al-Ovajsz káprázatos bravúrt bemutatva paskolta ki a felső sarok felé tartó lövést, maradt tehát a 0–2.

A 82. percben ismételten pontrúgásból veszélyeztetett Mexikó, méghozzá remek helyről, a kapuval szemben, 17 méterről. Ezúttal egy figurával próbálkoztak az észak-amerikaiak, Lozano gurította le Cháveznek, akinek a lövésébe bele tudtak vetődni a szaúdi védők. Jó darabig úgy tűnt, végül a sárga lapok száma dönthet Mexikó és a másik meccsen kétgólos hátrányban lévő Lengyelország között...

Ám végül nem így lett.

A hosszabbításhoz közeledve tovább fokozódott a dráma! A csereként beálló Antuna remek kiugratás után talált a szaúdi kapuba, de a partjelző ismételten lest ítélt, továbbra is 0–2 állt az eredményjelzőn. Mexikó azonban nem állt le, teljesen kitámadtak. A hosszabbítás negyedik percében Alvárez tört be a jobb oldalról, beadása azonban nem volt pontos, majd a labda Lozano elé került, aki fölé tüzelt.

Ekkor jött, amire senki nem számított! A 95. percben Szaúd-Arábia is vezetett egy tetszetős támadást, egyérintős passzjáték után al-Davszari elé került a labda, aki a kifutó Ochoa mellett passzolta a bal kapufa mellé a labdát, 1–2!

Lengyelország a csoport második helyezettje!

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

C CSOPORT, 3. FORDULÓ

Szaúd-Arábia–Mexikó 1–2 (al-Davszari 95., ill. Martín 47., Chávez 52.)

A csoport másik mérkőzésén

Lengyelország–Argentína 0–2

(Mac Allister 46., J. Alvárez 67.)

A C CSOPORT VÉGEREDMÉNYE

1. Argentína 6 pont (5–2)

2. Lengyelország 4 pont (2–2)

3. Mexikó 4 pont (2–3)

4. Szaúd-Arábia 3 pont (3–5)

Győzelmének köszönhetően Argentína megnyerte a C csoportot, a legjobb 16 között a D csoport második helyezettjével, Ausztráliával játszik, Lengyelországra pedig a világbajnoki címvédő franciák várnak az egyenes kieséses szakaszban.

