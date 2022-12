A négy évvel ezelőtti ezüst-, vagy bronzérmes szinte biztos, hogy ma kiesik

A labdarúgók számára amellett, hogy karrierjük szempontjából talán az egyik legnagyobb álom az, hogy egyszer egy világbajnokságon léphessenek pályára, a tornán való, akár hosszú hetekig való szereplés, távol az otthontól és családtól érthetően mindenkit megvisel.

Ennek a hiánynak az enyhítésére több esetben is a helyszínre látogat egy-egy focista párja és családja, szerettei támogatására pedig most már a spanyol válogatott támadója, Álvaro Morata is számíthat, ugyanis olasz modell párja, Alice Campello, és három kisfiuk is megérkezett Katarba.

Hamarosan szurkolhatnak is Moratának, ugyanis Spanyolország ma 20 órakor, Japán ellen lép pályára.