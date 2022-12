Itt az újabb nagy búcsúzó, a vb-bronzérmes már a csoportkörben elhasalt

A vb előtt az tűnt a legnagyobb kérdésnek, hogy a két európai együttes közül melyik jut első, és melyik a második helyen tovább, hogy aztán a záró kör előtt összekuszálódjanak a dolgok...

Azzal, hogy kikapott Marokkótól, rendkívül nehéz helyzetbe került a legutóbbi vb bronzérmese, Belgium, hiszen Horvátország és az afrikai rivális is négy ponttal állt az utolsó forduló előtt. Ennek következében úgy állt a helyzet, hogy ha Marokkó nem kap ki a már kiesett Kanadától, akkor Belgium csak úgy juthat tovább, ha legyőzi a 2018-as ezüstérmest.

A már az észak-amerikaiak ellen sem túl meggyőző Kevin De Bruynéékkel szemben a horvátok is jobban kezdtek, a második percben már két lehetőséget jegyezhettünk fel, de Ivan Perisic veszélyesebb próbálkozása is elkerülte a kaput.

Mivel Marokkó gyorsan előnybe került, a vb-t megelőző erősorrendünkben a hetedik helyig kapaszkodó belgáknak muszáj volt előremenniük, és Yannick Carrasco két blokkolt lövése után Kevin De Bruyne szólójából Dries Mertens a vezetést is megszerezhette volna, ha eltalálja futtából a bal felsőt.

Az első negyedóra végén Carrasco ügyetlenkedése miatt büntetőhöz jutottak a horvátok, de szerencséjére végül les miatt a videózás kifelé szabadrúgást eredményezett.

Ezzel viszont megint a legutóbbi döntős került fölénybe, bár igazán nagy helyzet nélkül, Brozovic távoli lövése a védőkön halt el, Livaja fejese pedig fölé hullott.

A második félidőre Romelu Lukaku is érkezett a 2018-as bronzérmeshez, vele együtt pedig rögvest támadóbban is játszottak a belgák, De Bruyne beadása után fejelni is tudott a csatár, ám a kapus a helyén volt.

Hirtelen fel is pörgött a meccs, Kovacic és Modric fölé szálló labdájára a túloldalon De Bruyne felelt hasonlóval, mielőtt a 2018-as aranylabdás és Brozovic már kaput is talált – de Thibaut Courtois mindkétszer hárított.

Egyórányi játékhoz érve aktivizálódtak a belgák, előbb Carrasco lehetősége maradt ki, majd az ismétlésből Lukaku találta el a bal oldali kapufa tövét – nem sokkal később pedig ordító helyzetben fejelt fölé, de már amúgy is kint volt a beadás előtt a labda, szóval ha bemegy, akkor sem ér.

A játékrész derekán Modric lövését kellett a levegőben úszva védenie Courtois-nak, majd De Bruyne tette próbára Dominik Livakovicot, mielőtt Jan Vertonghen fejesét a gólvonalon blokkolták a horvátok.

A hajrában próbálkoztak a belgák, de ahogyan a katari torna során végig, ezúttal is kissé erőtlenek voltak, Lukaku két közeli lehetősége is kimaradt, így nem bírták két vállra fektetni a horvátokat.

Ezzel eldőlt, hogy AZ EB-elődöntős dánok mellett a 2018-as VB-n Oroszországban bronzérmes Belgium is a csoportkörben búcsúzott a mostani viadaltól.

LABDARÚGÓ-VILÁGBAJNOKSÁG

F CSOPORT, 3. FORDULÓ

Horvátország–Belgium 0–0

Kanada–Marokkó 1–2 (Aguerd 40. – öngól, ill. Zijes 4., en-Nesziri 23.)

A csoport végeredménye: 1. Marokkó 7 pont (4–1), 2. Horvátország 5 (4–1), 3. Belgium 4 (1–2), 4. Kanada 0 (2–7)

