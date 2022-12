Ronaldo nem hisz Messiék sikerében, Marokkónak szorít

A katari labdarúgó-világbajnokság már magában véve is igencsak rendhagyóra sikerült a rendezés időpontja és az arab ország szigorú szabályai miatt, azonban a torna elődöntőihez érve már az is biztosan kijelenthető, hogy több meglepetéscsapat is odaérhet a trófea közelébe.

Elég csak a legjobb négy közé afrikai csapatként első alkalommal jutó Marokkóra vagy a négy évvel ezelőtti ezüstérmes, Brazíliát búcsúztató Horvátországra gondolni.

Ugyan a könnyek között búcsúzó Cristiano Ronaldo érthetően nem állt neki a végső győztes latolgatásának negyeddöntős vereségüket követően, Ronaldo Nazário, azaz a Fenomén elemezte a negyeddöntőben történteket, és a végső győztesről is szót ejtett.

A csapat nem játszik túl jól, de nagyon akarják a trófeát, rengeteget küzdenek és futnak a pályán. Emellett pedig van egy Messijük, akinek meghatározó szerepe lehet a döntőbe jutáshoz. Ennek ellenére őszinte leszek, hazudnék, ha azt mondanám hogy Argentína megnyeri a vb-t

– idézi Ronaldo véleményét a végső győzelemre egyik legnagyobb esélyesnek tartott argentin nemzeti csapatról a Marca.

Ronaldo azt is megmondja, ki a legjobb játékos

A Portugáliát búcsúztató Marokkó csapatának azonban annál inkább szorít a korábbi brazil aranylabdás, szeretné, ha az afrikai csapat meglepetést okozna, és megnyerné a trófeát – erre azonban kevés valós esélyt lát.

Nagyon szeretném, ha Marokkó nyerné a vb-t, de úgy gondolom, Franciaországot már nem fogják tudni legyőzni

– vélekedett, majd hozzátette: Kylian Mbappé a legjobban teljesítő játékos most a tornán, játéka minden meccsen lenyűgöző.

A katari világbajnokság elődöntőiben kedden Argentína–Horvátország-, míg szerdán Franciaország–Marokkó-összecsapást rendeznek; a találkozók egyaránt 20 órakor kezdődnek.

Ne maradjon le semmiről, böngéssze az Index világbajnoki mellékletét! Ide kattintva elérheti összes cikkünket, a menetrendet, a csoportállásokat, a kereteket, a helyszíneket és még sok minden mást.

(Borítókép: Ronaldo Nazário. Fotó: Buda Mendes / Getty Images )