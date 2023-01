Az al-Nasszr eddigi kezdőcsatára búcsúzóul beszólt Cristiano Ronaldónak

Amint arról beszámoltunk, a 30 éves Aboubakar szerződését azért készül felbontani a kilencszeres szaúdi bajnok al-Nasszr, mert Cristiano Ronaldo szerződtetésével túl sok lett a légiós a keretben: a ligaszabályzat ugyanis maximum öt külföldi futballista bevetését teszi lehetővé.

Más kérdés, hogy sajtóhírek szerint az elválás nem megy könnyen, Aboubakar igyekszik a lehető legjobb kondíciók mellett búcsúzni Rijádtól. S ha már búcsú, nem csak anyagi szempontból tenné emlékezetessé a részéről kényszer szülte klubváltást.

Mindig is azt gondoltam, Messi jobb, mint Ronaldo. Most, hogy edzettem Ronaldóval, tudom, hogy igazam is van

– mondta az El Mundo Deportivo által idézett NTV-s interjúban.

A spanyol lap szerint egyébként Aboubakar rövidesen a Fenerbahcénál köthet ki. A játékos korábban már szerepelt Törökországban, a 2016–2017 és a 2020–2021-es idényben is a Besiktas színeiben futballozott. Ám azt is érdemes megjegyezni, a nemzetközi sportsajtóban a Manchester Uniteddal is összeboronálták már a 94-szeres válogatott csatárt.

A támadó másfél idény alatt 34 bajnokin 12-szer volt eredményes a szaúdiaknál.

Aboubakar egy korábbi nyilatkozatában még arról beszélt, alig várja, hogy együtt ontsák a gólokat Ronaldóval az al-Nasszrban. A portugálhoz való hozzáállása épp olyan gyorsan fordult meg, ahogy rijádi jövőképe lett kámforrá.

(Borítókép: Vincent Aboubakar a katari világbajnokságon. Fotó: Clive Mason / Getty Images)