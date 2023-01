Négy évvel játékosuk halála után fizették ki az átigazolási díj első részletét

Lassan négy éve történt, hogy Emiliano Sala tragédiája megrázta az egész világot. A 28 éves korában elhunyt támadó klubrekordot jelentő, 17 millió eurónak megfelelő összegért szerződött a szigetországi Cardiff Cityhez a francia Nantes csapatától, de újdonsült klubjában sohasem léphetett már pályára.

Az argentin támadó repülőgépe két nappal azután, hogy Sala aláírta új szerződését, a La Manche csatornába zuhant. A tragikus események után a walesi klub nem akarta kifizetni a 17 millió eurós vételárat, mivel úgy érezték, hogy

Sala igazából sosem volt a csapat játékosa.

Sőt, a walesiek szerint a 28 éves támadó szerződése szabálytalan volt, a Premier League nem fogadta be azt, ezért nem is léphetett volna pályára a csapatban, így nem is számított a klub játékosának.

Azonban a Nantes ezt mindig is máshogyan gondolta, a franciák arra hivatkozva kérték az összeget, hogy a FIFA regisztrálta a transzfert, az meg őket egyáltalán nem érdekli, hogy a Cardiffnak milyen megállapodása van a Premier League-gel.

A jogi vita a felek között hosszú ideig elhúzódott, aminek végére a FIFA decemberben tett pontot, és

átigazolási embargóval sújtotta a walesi klubot, ami annyit jelent, hogy amíg nem fizet a Cardiff, addig nem igazolhat új játékosokat.

A walesiek fellebbeztek a döntés ellen, de végül a 17 millió eurós vételár első részletét, nagyjából 8 millió eurót elutaltak a franciáknak. Ez azonban még nem elegendő az átigazolási tiltás feloldásához, de a Cardiff abban bízik, hogy így majd sikerül elérni a FIFA-nál, hogy újra igazolhassanak.

(Borítókép: Getty Images)