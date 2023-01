Ronaldo megihlette Messit? Évi 300 millió dollárért ő is Szaúd-Arábiába igazolhat

Gondolhatnánk, hogy mindez egy rossz vicc, de ha Cristiano Ronaldo nevetés nélkül képes volt kijelenteni, hogy Európában mindent megnyerve csak Dél-Afrikában, pardon Szaúd-Arábiában lelt igazi kihívásra, akkor Lionel Messi miért ne érezhetné így? Főleg, hogy a szakmai kihívás mellett Ronaldo fizetéséhez képest másfélszer nagyobb gázsi társul eme „kihíváshoz”, azaz instant felülkerekedhetne ötszörös aranylabdás riválisán ismét.

Messi számára ráadásul nem is lenne Rijád olyan ismeretlen terep: szponzorszerződésének köszönhetően már most is Szaúd-Arábia turisztikai nagykövete.

Az al-Hilal a szaúdi liga rekordbajnoka, már 18-szor ért a csúcsra.

A Marca információit arab lapok azzal fejelték meg, Messi édesapja már tárgyalt is az al-Hilal elöljáróival. A szaúdiak pedig csaknem biztosra veszik, hogy a PSG után ők lesznek az argentin klasszis következő klubja. A kérdés igazából csak a mikor: az al-Hilal ugyanis jelenleg nem igazolhat új futballistát, igaz, az ázsiai szövetségtől kapott eltiltás nyáron elvileg lejár.

Miként Messi jelenlegi szerződése is Párizsban. Más kérdés, hogy korábban a PSG vezetősége is biztosra vette, lesz új alku a felek között, ha más nem, sikerrel aktiválják a hétszeres aranylabdás támadó kontraktusába épített egyéves – elégedettségi – záradékot.

Szóval az is lehet, 2024 nyaráig még várnia kell a rijádi közönségnek arra, hogy tétmeccsen lássa egymás ellen futballozni az elmúlt 15-20 év két legnagyobbnak vélt futballistáját.

Addig is, ha van valakinek felesleges 2 és fél millió dollárja, a PSG és az al-Nasszr és épp az al-Hilal legjobbjaiból összeálló rijádi gálacsapat felkészülési mérkőzésére még tud VIP-jegyet váltani, hogy megcsodálja őket egymás ellen.

