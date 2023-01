Klopp a szurkolók bocsánatáért könyörgött Brightonban

A hatodik vereség az eddigi 18 fordulóból. Az összes meccs egyharmada. Rettenetes. 2023-ban még nem tudott győzni a Liverpool. A kilencedik helyen áll a csapat 28 ponttal, kettővel a Brighton and Hove Albion mögött, amely a szombati győzelemmel előzte meg a vörösöket. Két pontra az utolsó európai helytől (nem BL, csak Európa-liga), amit éppen a legutóbbi legyőzője foglal el.

Most meg a béka ülepe alatt van a csapat.

Persze van magyarázat, ha csak részleges is: a teljes csatársor (Darwin Núnez, Diogo Jota, Luis Díaz, Roberto Firmino) sérült, továbbá a világ egyik legjobb középhátvédje, Virgil van Dijk, az öreg Jolly Joker, James Milner, aztán Stefan Bajcetic és Arthur Melo. Nem akármilyen névsor.

De ettől még működhetne az egykor félelmetes letámadás, ehelyett csupán lézengenek a pályán Mohamed Szalahék. Szombaton még a labdabirtoklást is „megnyerte” 62:38-ra a Brighton, a kapuralövések aránya 9:2 volt. Nem a Liverpool javára.

Szegény Klopp nehezen viseli a kudarcokat, már a szombati mérkőzés előtti sajtótájékoztatón elvesztette a fejét, összeszólalkozott az egyik újságíróval:

Carl, most komolyan… Szerintem tartottam körülbelül 6000 sajtótájékoztatót, amióta Liverpoolban vagyok, és te ebből 5999-en jelen voltál. Mindig más széken ültél, de mindig itt voltál. Azt írsz, amit akarsz, de most tényleg mondjam el neked még egyszer a történetet a pénzről? Hogy felvet bennünket a pénz, és mégsem vásárolunk egyetlen játékost sem?! Ennyi év után még azt hiszed, ennyire hülye lennék? Miért teszel fel olyan kérdést, amelyre a válasz nyilvánvaló, ami itt fekszik az asztalon? Nem értem… Beülsz a kocsidba, elhajtasz ide, Brightonba, és felteszel egy kérdést, amire te is tudod a választ?! Tényleg van pénzünk a bankban, és akkor nem érdekelnek azok a játékosok, akik ott vannak az átigazolási piacon… Igen, négy csatárunk sérült. Mármost, tegyük fel, veszünk még egy csatárt, de ők négyen felépülnek, hála istennek, Darwin hamarosan, a többiek is előbb-utóbb, és akkor hirtelen lesz hét csatárunk, akik közül néhányat még csak be sem tudunk írni a BL-csapatunkba. El kell döntenünk, hogy kit írjunk be, kit hagyjunk ki, az újat vagy valamelyik régit. Ez nem olyan egyszerű probléma a sérültekkel, mint ahogy azt ti gondoljátok.