Igazi roncsderbire készülhettek Liverpoolban a csapatok, hiszen az előző idényben ezüstérmes pozícióban nyárt házigazda ezúttal kilencedikként fogadta a legutóbbi kiírásban bronzérmet nyert, most csak 10. Chelsea-t. A Kórház a város szélén csehszlovák teleregény is nyugodtan eszünkbe juthatott a két csapat apropóján, hiszen megannyi maródi futballista hiányzott mindkét oldalon, Graham Potter, a londoniak menedzsere egy komplett kezdőt is össze tudott volna állítani a sérültjeiből – jó eséllyel erősebbet, mint amit pályára küldhetett az Anfielden.

A mérkőzés az előző szezonokban igazi rangadó volt, most viszont pont olyan játékot hozott, amit két szenvedő középcsapattól várnánk. A londoniak a meccs legelején Kai Havertz révén ugyan szereztek egy gólt, ezt hosszas videózás után visszavonták. A folytatásban pedig inkább csak gyűrték egymást a felek, mint futballoztak volna. A legutóbbi fordulóban a Brighton otthonában három gólt kapott Liverpool legnagyobb – és talán egyetlen – igazi helyzetére a 43. percig kellett várni, Harvey Elliott beadása is a saját kapujának háttal menteni igyekvő középhátvéd csúsztatása miatt lett veszélyes.

Fordulás után egy jóval agresszívabb Liverpool futott ki a pályára, és jó tíz percre be is szorította ellenfelét Jürgen Klopp csapata. Csakhogy a cserék után ismét kiegyenlítődött a játék, sőt, a 60. percben Hakim Zijes cselei után ismét közel került a Chelsea a vezetés megszerzéséhez – a marokkói támadó 13 méterről durrantott kapu fölé.

Ekkor már a pályán volt a múlt hétvégén bejelentett 70 millió fontos sztárigazolás, Mihajlo Mudrik is. Az angol élvonal 9. ukrán légiósa nem is vesztegette az idejét, nem sokkal később szép szólóval hagyta faképnél Mohamed Szalah-t, Thiagót és Joe Gomezt is, hogy aztán mindössze Alisson kapussal szemben 6 méterről az oldalhálóba lőjön.

A véghajrát Trent Alexander-Arnold lehetősége nyitotta, majd Mudrik próbált gólt lövetni a másik londoni csereember, Carney Chukwuemekával, de ebből sem sikerült a kapuba találni.

Ez volt Jürgen Klopp menedzseri pályafutásának 1000. tétmeccse (a 411. az angolok kispadján), nem jött össze a szép jubileum. Csapata továbbra is nyeretlen a bajnokságban 2023-ban.

Több mint 50 év után, 1971 októbere után először nem hozott gólt egy Liverpool–Chelsea-csata az Anfielden.

Valahol jelképes ez is.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

21. FORDULÓ

Liverpool–Chelsea 0–0

