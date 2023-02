Katari kézbe kerülhet az angol sztárcsapat

Az újság meg nem nevezett forrásra hivatkozva azt írta, nagy tőkével rendelkező, magánemberek által alkotott csoport vette fontolóra az egyesület megvásárlását, a manchesteri klub viszont egyelőre nem reagált a sajtóban megjelent hírre.

A United amerikai tulajdonosa, a Glazer család novemberben hozta nyilvánosságra, hogy keresni kezdte a lehetőségeket új befektetők vagy vásárlók tekintetében.

Januárban az INEOS cég formálisan is érdeklődött az üzlet iránt, s ugyanebben a hónapban a Paris Saint-Germain tulajdonosa, a katari QSI nevű vállalat is fontolóra vette a vásárlást, igaz, a Liverpoolért is ugyanolyan érdeklődést mutatott.

A Manchester United szurkolói jó ideje kritizálják a Glazer családot, és tulajdonosváltást követelnek, miután a csapat 2017 óta nem nyert semmilyen trófeát.

A holland Erik ten Hag vezetőedző által irányított együttes most 21 mérkőzés után három ponttal van lemaradva a Premier League-ben a címvédőként második városi rivális Manchester Citytől, és nyolccal az egyelőre csak 20 meccset játszott, listavezető Arsenaltól.

