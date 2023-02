27 évesen melegnek vallotta magát a 45-szörös válogatott labdarúgó

Jakub Jankto 45-szörös cseh válogatott labdarúgó a közösségi médiában vallotta be, hogy saját neméhez vonzódik. A 27 éves játékos mindössze a harmadik aktív labdarúgó, aki nyíltan homoszexuális.

Meleg vagyok, és nem akarom többé titkolni. Mint mindenki más, én is szabadon akarom élni az életemet. Félelmek nélkül. Előítéletek nélkül. Erőszak nélkül. De szeretettel

– kezdi sorait Jankto a közösségi médiában feltöltött videójában. A Getafe játékosa, aki jelenleg a Sparta Praha csapatában futballozik kölcsönben, mindössze a harmadik aktív játékos, aki melegnek vallotta magát.

A 27 éves játékos hozzátette: mint mindenkinek, neki is megvannak az erősségei és gyengeségei, de nem akarja tovább titkolni ezt a részét sem magából. A bejelentésre rögtön reagált csapata is, amely leszögezte, hogy nincs a témában kommentár, se további kérdés, mindenben megkapja játékosuk a támogatásukat.

A hírek szerint Jankto már korábban is nyíltan beszélt szexuális orientációjáról klubja vezetőségével, edzőjével és csapattársaival is. A Premier League is kiadott egy közleményt a témában, amelyben azt írják: „Veled vagyunk, Jakub. A futball mindenkié.”

Jankto előtt korábban Jake Daniels, a Blackpool támadója és Josh Cavallo, az Adelaide United védője vallotta be nyilvánosan, hogy saját neméhez vonzódik.

(Borítókép: Getty Images)