– Sör valakinél?

…

– Köszönöm!

Szerda este pótolták az őszi szezonban elmaradt legnagyobb angol rangadót, az Arsenal és a Manchester City összecsapását, amelyen a pillanatnyi éllovas és a második helyezett címvédő találkozott egymással. A lelátón komoly érzelmeket és nagy feszültséget kiváltó meccset végül a manchesteriek nyerték 3–1-re, ezzel október óta először a tabella élére álltak. A sikerhez azonban kellett Kevin De Bruyne fantasztikus (és a meglepetésre a londoni kezdőbe került Tomijaszu Takehiro gyenge) teljesítménye is.

Nem csoda, hogy az Arsenal-szurkolók ki is pécézték maguknak a City belga karmesterét, és a tévéközvetítésben is jól látható módon a szögletek elvégzésekor többször is megdobálták őt. De Bruyne azonban nem hagyta kizökkenteni magát, a pályán is kifejezetten lazán kezelte a szituációt, majd a meccs után a fent is idézett, közel tökéletes Insta-sztori-párossal fejelte meg az egészet.

De Bruyne reakciója példaértékű lehet a futball világához évtizedek óta természetszerűen hozzátartozó szurkolói megnyilvánulásra. Bár amiatt aligha kell aggódjon bárki, hogy az angol szövetségnél (FA) is elintézettnek tekintenék az ügyet és ne kezdeményeznének eljárást a drukkerek – és így az Arsenal – ellen…

A Manchester City jobb gólkülönbséggel, ám riválisánál egy mérkőzéssel többet játszva vette át a vezetést a PL-ben, így a londoni együttesnek továbbra is saját kezében maradt a sorsa. Igaz, a következő hetek sorsolása aligha az Arsenalnak kedvez: míg Pep Guardiola együttese két újonccal és kiesőjelölttel, a Nottingham Foresttel és a Bournemouthszal csap össze, addig Mikel Artetáé az inkább középcsapatnak számító Aston Villához, majd a Leicester Cityhez utazik.

A két csapat még egymással is találkozik egyszer, április 26-án az Etihad Stadiumban, a City pályaválasztása mellett csapnak majd össze. Semleges nézőként csak remélhetjük, hogy az a „randevú” is hasonlóan kiélezett lesz, mint a szerdai volt.

LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

12. FORDULÓ (Elmaradt mérkőzés)

Arsenal–Manchester City 1–3 (Saka 42. – 11-esből, ill. De Bruyne 24., Grealish 72., Haaland 82.)

Az élmezőny állása: 1. Manchester City 51 pont (59–23, 23 meccs), 2. Arsenal 51 (47–21, 22), 3. Manchester United 46 (38–28, 23), 4. Newcastle United 41 (35–13, 22), 5. Tottenham 39 (42–35, 23), 6. Brighton 35 (39–28, 21)

(Borítókép: Shaun Botterill / Getty Images)