Mathieu Flamini neve bár ismerősen cseng a futball világában – az Arsenal francia válogatott légiósaként 2006-ban a Bajnokok Ligája döntőjében is pályára lépett –, karrierjével közel sem hagyott olyan mély nyomokat a sportágban, mint például Lionel Messi. A 39 éves Flamini már több éve szögre akasztotta futballcipőit, ennek ellenére a második helyen áll a világ leggazdagabb labdarúgóinak listáján, jövedelméhez képest az argentin világklasszis keresete mindössze aprópénz.

De hogyan lehetséges ez?

Mielőtt megnézzük, hogyan lett a mindössze háromszoros francia válogatott középpályásból sokkal gazdagabb ember, mint például Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo, ugorjunk vissza az időben, és nézzük meg, honnan indult a története.

Mathieu Flamini marseille-i születésű kissrácként kezdett el futballozni, így adta magát, hogy a sportági alapokat Franciaország egyik legismertebb klubjának utánpótlásában, az Olympique Marseille-ben sajátítsa el. A felnőttcsapatban 19 évesen mutatkozott be, majd 2003 májusában a Valencia ellen elveszített UEFA-kupa-döntőben is pályára lépett. Utóbb kiderült, ez egyben marseille-i pályafutása végét jelentette.

Az Arsenal 2004 nyarán elvitte a fiatal francia középpályást, azonban itt volt egy kis probléma, mivel korábban Flamini már megegyezett nevelőklubjával a hosszabbításról. A franciák végül 480 ezer euró ellenében mégis elengedték Flaminit, aki áttette székhelyét az angol fővárosba. Az „ágyúsoknál” eleinte alapembernek számított, és a gólszerzés ugyan nem volt elsődleges feladata, többször talált be ellenfeleinek hálójába kulcspillanatokban.

Egy idő után inkább már rotációs játékosként számítottak rá, majd négy év elteltével, 2008-ban az AC Milan ingyen szerződtette, miután Flamini londoni szerződése lejárt, és nem hosszabbítottak vele. A francia játékos ekkoriban, 2008-ban kóstolt bele az üzleti életbe, még a profi labdarúgás mellett, úgymond, mellékállásként.

Flamini a futballkarrierje mellékprojektjeként egy üzlettársával megalapította a GF Biochemicals nevű startupcéget, amelynek küldetése az volt, hogy zöld alternatívát találjon a petrolkémiai anyagokra, amik megtalálhatóak többek között a műanyagokban, a gumiban, sőt még a tusfürdőkben is.

Gyermekkoromban két szenvedélyem volt. A futball és a fenntarthatóság. Marseille-ben nőttem fel a tenger közelében, és már egészen fiatalon tisztában voltam az óceáni műanyagokkal és a vegyi szennyezéssel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekkel. Amikor megalapítottuk a céget, nem tudtuk konkrétan, hogy az energia vagy a vegyi anyagok újrahasznosításával fogunk foglalkozni, de egyeztettünk egy milánói kutatócsoporttal, és elkezdtünk a fenntarthatóság irányába haladni

– mondta Flamini párizsi székhelyű cégének indulásáról.

A középpályás ezekben az időkben az AC Milan futballistája volt, elmondása szerint kettős nyomás nehezedett rá, ami nem segítette előrehaladását az üzleti életben.

Eleinte kételkedtem magamban, és igazából azt sem tudtam, hogy milyen irányba haladok a másik életemben. Amikor futballistaként a vegyi anyagokról vagy a fenntarthatóságról beszélsz üzleti tárgyalásokon, még nagyobb nyomás helyeződik rád, mert a partnereid tesztelni akarnak, és látni azt, képes vagy-e az asztalnál is ugyanúgy teljesíteni, mint a futballpályán. Jobban kellett bizonyítanom, mint bárki másnak

– tette hozzá.

Flamini a vállalkozása indításakor úgy döntött, csapattársai előtt titokban tartja az üzletet, mivel nem szerette volna, hogy megkülönböztessék őt az öltözőben, vagy a média emiatt foglalkozzon vele, ahelyett hogy a játékát, a pályán nyújtott teljesítményét értékelné inkább. „Akkoriban nyilván még azt sem tudhattam, hogy sikeres lesz-e a projekt” – engedett bepillantást akkori kétségeibe Flamini.

Az üzleti teendőivel egy időben ugyanúgy folytatta profi sportkarrierjét. A milánóiakkal 2011-ben olasz bajnoki címet ünnepelhetett, majd nyáron súlyos térdsérülést szenvedett, így a rá következő komplett szezont kénytelen volt kihagyni. Eközben ráadásul lejárt a szerződése, a klub 2012 nyarán először kirakta keretéből, de aztán megegyezett vele az újabb, egyéves szerződéshosszabbításról.

Az idény végén az akkor 29 éves Flamini szabadon igazolhatóként tért vissza az Arsenalhoz a felkészülési időszakra, hogy újra felépítse magát fizikailag, és csapatot találjon magának. A nyári edzések végül annyira jól sikerültek, hogy a londoniak hároméves szerződést kötöttek vele, Flamini célja pedig az volt, hogy immár trófeát nyerjen az „ágyúsokkal”.

Célja össze is jött, 2014 és 2015-ben FA-kupát nyert a csapattal, igaz, utóbbi finálét csak a kispadról nézte végig. Az Arsenaltól 2016-ban távozott, első útja a szintén élvonalbeli Crsytal Palace-hoz vezetett, de mindössze tíz mérkőzésen kapott lehetőséget. Utolsó profi klubja a spanyol Getafe volt, visszavonulását az élsporttól 2019 nyarán jelentette be, ami után teljes erőbedobással már a cégére koncentrálhatott.

És milyen jól tette!

Világviszonylatban is a GF Biochemicals lett ugyanis az első olyan vállalat, amely alternatív energiaforrások kutatásával a klímaváltozás elleni küzdelem élharcosa, és nagy mennyiségben gyárt levulinsavat. A levulinsavat a petrolkémiai anyagok potenciális helyettesítőjeként tartják számon. A petrolkémiai anyagok olyan mindennapi termékekben találhatók meg, mint a mosószer és a bőrápolási termékek. A Maastrichti Egyetem kutatása szerint a levulinsav akár nyolcvan százalékkal is csökkentheti az említett termékek petrolkémiai anyagokkal történő előállításából származó CO 2 -kibocsátást.

A vállalat a tavalyi évben jelentős pénzinjekciót kapott befektetőktől: a Sofinnova Partners, az élettudományok területén vezető, európai kockázati tőkebefektető cég, amely az egészségügyre és a fenntarthatóságra szakosodott, valamint a Sparta Capital befektetési társaság összesen 15 millió dollárt fektetett a csoportba. Ezek után Flamini megtartotta hatvanszázalékos részesedését a cégben, és vezérigazgató lett.

Úgy érzem magam, mint egy környezettvédő tinédzser. Részese vagyok a fiatalabb generáció olyan erőfeszítéseinek, amelyek a jövőnket alapozzák meg

– mesélt Flamini új hivatásáról.

A mellékállásként indult üzlet olyannyira bejött, hogy mint a cég résztulajdonosa és vezérigazgatója az exfutballista vagyona elérte a tízmilliárd dollárt, azaz a négyezermilliárd forintot. Így akármennyire megdöbbentő lehet:

Flamini jelenleg dollármilliárdos, és sokkal gazdagabb embernek számít, mint Lionel Messi vagy Cristiano Ronaldo.

A dollármilliárdos státuszt a francia játékoson kívül mindössze egy futballista mondhatja el magáról. Ő nem más, mint: Faiq Bolkiah! Faiq Bolkiah brunei származású futballista, aki történetesen Jefri Bolkiah, Brunei hercegének a fia. Sőt, Hassanal Bolkiah unokaöccse, aki Brunei jelenlegi szultánja. A 25 éves labdarúgó Los Angelesben született, amerikai és brunei kettős állampolgár, és ami sportolói pályafutását illeti: a thaiföldi élvonalban szereplő Chonburi FC támadója.

A legfrissebb kimutatások szerint Bolkiah a leggazdagabb labdarúgó a világon, vagyona már a húszmilliárd dollárt is átlépte, ami kétszer annyi, mint a második helyen álló Flamini „összespórolt pénze”.

Viszonyításképpen végezetül álljon itt: a hétszeres aranylabdás Lionel Messi becsült vagyona nagyjából hatszázmillió dollár, míg korunk másik legnagyobbja, Cristiano Ronaldo megtakarításai és befektetései ötszázmillió dollárt érnek. Az argentin és a portugál klasszis a pályán és ahhoz szervesen kapcsolódóan a reklámpiacon nagyon erős tempót mondhat magáénak, Flamini azonban az üzleti életbe bátran kilépve köröket tudott verni azokra, akikhez nyomokban sem volt mérhető labdarúgóként a karrierje.

