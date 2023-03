Ahogy hétfőn érkeznek külföldről és hazai klubjaikból Marco Rossi 25-ös keretének labdarúgói a telki edzőközpontba, úgy értesül a szövetségi kapitány jelöltjei fizikai és egészségi állapotáról. Sajnos az eddigi sérültek (Gulácsi Péter, Callum Styles, Schäfer András, Nagy Zsolt) mellé odakerült Fiola Attila is, aki már el is hagyta a telki edzőközpontot.

Fiola nincs, de Bolla és Csoboth van

A válogatott élén az észtek ellen ötvenedik mérkőzését ünneplő Rossi azonban számít Bolla Bendegúzra és Csoboth Kevinre, akik hétfőn az újságírók rendelkezésére álltak Telkiben.

Bollát, a svájci Grasshoppers védőjét arról faggatták, sikerült-e összekapnia magát, hiszen a minap azt nyilatkozta, javulásra van szüksége ahhoz, hogy meghívja a kapitány.

Mivel most itt állok önök előtt, ez azt jelenti, hogy a kapitány úr méltónak talált a kerettagságra. A legutóbbi két bajnoki meccsünkön jól ment a játék, más kérdés, hogy a Grasshoppers nincs kirobbanó formában, a 7. helyen állva közelebb vagyunk a kiesőzónához, mint az európai kupaszereplést jelentő helyekhez, ahonnan négy pont a lemaradásunk. A szezonnak úgy vágtunk neki, hogy biztosítsuk a bennmaradást, aztán ha jobban megy, majd meglátjuk

– mondta a 23 éves játékos.

Esélyesként más lesz futballozni

Bolla beszélt arról is, milyen reményekkel várja az észtek elleni felkészülési és a bolgárok elleni tétmeccset.

„Hosszú volt a négy hónapos válogatottszünet, nagyon várjuk már mindannyian az Eb-selejtezőket. Több új ember van a keretben, és abban is biztos vagyok, hogy már az észtek ellen megpróbáljuk azt a taktikát játszani, amit majd hétfőn a bolgárok ellen alkalmazunk. Nyilván esélyesek vagyunk a csoportban, mindenki győzelmeket vár tőlünk, de ez nem lesz egyszerű. Ez más szituáció, mint amilyenben a korábbi években voltunk, amikor nem minket tartottak a favoritnak, és nyilvánvalóan más játékstílust is kíván meg ez a szerep, de az a dolgunk, hogy alkalmazkodjunk az új helyzethez. Célunk a továbbjutás a G csoportból. Bátran kell futballoznunk, megvan ehhez a kvalitásunk.”

Bolla reméli, hogy komoly szerepe lesz a bolgárok ellen, de tudja, hogy ezt a kapitány dönti el, akinek az ötvenedik meccse lesz ez a válogatott élén. A Grasshoppers játékosa nem érzi a különösebb feszültséget a szövetségi kapitányon, de ez még változhat, ahogy közeleg az erőpróba.

Csobothot megedzették a portugáliai évek

Az Index kérdésére Bolla arra is kitért, hogy határozottan érzi a fejlődést a válogatott játékán, és bízik benne, hogy a közelgő selejtezőkön a legszebb arcukat tudják majd mutatni.

Csoboth Kevin a keret egyik újonca, az első kérdés is ezzel volt kapcsolatos.

Nagyon megörültem, amikor a televízió előtt ülve megláttam, illetve meghallottam a nevemet, a párommal néztük a tévét, még fel is kiáltottam örömömbe. A második reakcióm az volt, hogy a telefonomhoz kaptam, és elújságoltam a szüleimnek az örömhírt. Édesapám (Csoboth Róbert, a Pécs korábbi remek játékosa – a szerk.) is alig bírt magával. Nekem nagyon fontos volt ez a meghívás, mert mióta hazatértem Portugáliából, hullámvasutat jártam be, de most jól megy a játék az Újpestben, ahol remekül érzem magam. Bár volt anyagilag előnyösebb szerződésajánlatom, én mégis ide akartam igazolni, és nem is bántam meg

– mondta Csoboth Kevin.

Csoboth, aki Rossi szerint az NB I leggyorsabb labdarúgója, most több, vele egykorú társával játszhat együtt. Vajon ez milyen érzés?

„Remek. Szoboszlai Dominikkal például már az U17-es válogatottban is együtt futballoztam, minden gondolatát ismerjük egymásnak, és itt, a nagyoknál is ő a csapatkapitány, szóval ez nagyszerű érzés. Tudom, hogy ő mire képes játékosként és kapitányként egyaránt. Amikor a tévében meghallottam, én is nagyon örültem neki, hogy Marco Rossi kedves szavakkal illetett. De hogy én vagyok a leggyorsabb, azt a pályán is be kell bizonyítanom.”

Végül Csoboth beszélt a portugáliai évekről. Mint mondta, mentálisan ott, a Benficánál edződött meg annyira, hogy később el tudta viselni, fel tudta dolgozni a kudarcokat, a nehezebb periódusokat is.

A válogatott kerete:

Dibusz Dénes (Ferencváros), Demjén Patrik (ZTE FC), Hegyi Krisztián (West Ham United). Védők: Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce).

Balogh Botond (Parma), Botka Endre (Ferencváros), Lang Ádám (Omonia Nicosia), Mocsi Attila (ZTE FC), Orbán Willi (RB Leipzig), Szalai Attila (Fenerbahce). Középpályások: Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Ferenczi János (Debrecen), Kalmár Zsolt (DAC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (Panathinaikosz), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (Mol Fehérvár), Vécsei Bálint (Ferencváros).

Bolla Bendegúz (Grasshoppers), Ferenczi János (Debrecen), Kalmár Zsolt (DAC), Kerkez Milos (AZ Alkmaar), Kleinheisler László (Panathinaikosz), Nagy Ádám (AC Pisa), Nego Loic (Mol Fehérvár), Vécsei Bálint (Ferencváros). Támadók: Ádám Martin (Ulszan Hyundai), Csoboth Kevin (Újpest), Gazdag Dániel (Philadelphia Union), Németh András (Hamburger SV), Sallai Roland (SC Freiburg), Szoboszlai Dominik (RB Leipzig), Varga Barnabás (Paksi FC).

