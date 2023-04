Izomszakadás miatt egyelőre biztosan nem számíthat a német válogatott Nico Schlotterbeck játékára a labdarúgó Bundesligában második helyen álló Borussia Dortmund, amely a Német Kupa negyeddöntőjében a három magyar válogatott játékost is foglalkoztató RB Leipzig vendége lesz szerdán.

A 23 éves középhátvéd a címvédő Bayern München otthonában 4–2-re elveszített szombati rangadón sérült meg, a Dortmund pedig hétfőn hozta nyilvánosságra, hogy egy ideig biztosan nem lesz bevethető.

Schlotterbecket Münchenben még az első félidőben, kicsivel a szünet előtt kellett lecserélni, majd vasárnap és hétfőn is kivizsgálások vártak rá. A Dortmund arról nem számolt be, hogy várhatóan mennyi időt kell kihagynia a kilencszeres válogatott futballistának, aki a két héttel ezelőtti, Peru ellen 2–0-ra megnyert barátságos válogatott meccsen már izomproblémákkal küzdött, s aztán a belgákkal szemben három nappal később 3–2-re elveszített találkozón nem is lépett pályára.

A Német Kupában címvédő és a sérült Gulácsi Pétert nélkülöző, de várhatóan Szoboszlai Dominikkal és Willi Orbánnal felálló Leipzig szerdán 20.45-től fogadja a Dortmundot, amelyhez aztán szombaton a szintén magyar válogatott Schäfer András csapata, az Union Berlin látogat a Bundesliga 27. fordulójában.

