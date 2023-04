A Newcastle United 21 perc után 5–0-s előnyben volt a Spursszel szemben a két csapat vasárnapi, előzetesen rangadónak ígérkező összecsapásán. A Premier League történetében eddig csak egyszer, 2018-ban kezdett ennél is jobban csapat, akkor a Manchester City 18 perc alatt vágott ötöt a más súlycsoportot képviselő Watfordnak.

Mondani sem kell, a Tottenham kapuját őrző Hugo Llorisnak sem volt jó napja, a kritikusok szerint két gólban is benne volt, és tény, úgy kapott öt találatot, hogy egyetlen védést sem tudott köztük felmutatni. Az egész félidőben egyszer találkozott úgy ellenféltől érkezett labdával, hogy azt nem a hálóból kellett kiszednie.

A második félidőre már nem is kellett kijönnie, ám később kiderült, maga kérte a cserét, ráadásul nem is azért, amit elsőre gondolnánk: nem a meccs első felében történtek viselték meg annyira, hogy ne tudta volna folytatni…

„Ez egészen kiábrándító és kínos volt. Azt hiszem, az első dolgom az kell legyen, hogy bocsánatot kérek a szurkolóinktól. Több mint fájdalmas, ami történt – állt a Sky Sports kamerája elé Lloris a lefújást követően, aki ezt követően a cseréjéről is beszélt. ­– Az egyik kirúgásnál hallottam egy furcsa hangot, és onnantól minden rúgásnál fájdalmat éreztem. Egyáltalán nem volt jó a hangja, de nem tudom, hogy szakadt-e valami, vagy csak megrándult. Az orvosi vizsgálat után hétfőn kiderül.”

A második félidő már egy másik történet volt, de ez a vereség így is kiábrándító. Egy 6­–1-es zakó után kár taktikai kérdésekről beszélgetni, egyszerűen nem voltunk meccsben. A Newcastle agresszív volt és jó teljesítményt nyújtott, mi pedig egyszerűen aludtunk. Van olyan, hogy kapsz egy gyors gólt, még olyan is, hogy kettőt, de ez most olyan volt, mintha megsoroztak volna minket, miközben a kezünket sem emeltük még fel…