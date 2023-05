A Manchester Cityt is birtokló City Football Group (CFG) képviselői 150 millió eurós üzletet keretében felvásárolták a brazil nemzeti bajnokságban (Serie A) három forduló után 15. helyen álló EC Bahiát. Az 1931-ben alapított együttes a csoport 13. együttese lett.

Minek vegyünk játékost, ha egy komplett klubot is vehetünk? – tehették fel maguknak a kérdést a Manchester City tulajdonosai. A City Football Group a brazíliai EC Bahiával bővült, jelentette a The Athletic, ez immár a 13. csapat a Manszúr sejkhez köthető, 2008-ban az angol együttes felvásárlásával indult klubbirodalmon belül.

A csoporthoz olyan együttesek tartoznak, mint az észak-amerikai New York City, az ausztrál Melbourne City, a magyar felnőttválogatott Vancsa Zalánt is foglalkoztat belga Lommel, a francia Troyes, a spanyol Girona, vagy a nem is olyan rég felvásárolt olasz klub, a Palermo.

A CFG-t amolyan ernyőszervezetként 2014-ben hozták létre a „testvérklubok” ügyeinek átfogó menedzselésére. A cég mögött többségi tulajdonosként abu-dzabi befektetői csoportokat találunk, melyek ilyen-olyan úton Manszúr sejkhez vezethetőek vissza.

A csoport működésének lényege, hogy a regionális kluboknak köszönhetően a CFG szakemberei a lehető legkorábban megtalálják a helyi tehetségeket, akik közül a legjobbak végül a Manchester Cityig is eljuthatnak, úgy, hogy közben minimalizálják annak kockázatát, hogy az ígéretes játékosokra bármelyik másik európai topklub lecsaphasson. Mindez azért is fontos, mert az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) az elmúlt években egyre erősebben szabályozza mind a fiatal sportolók országváltással járó klubváltását, mind a játékosok kölcsönadását, ezeket a szabályokat azonban részben, vagy egészben meg tudja kerülni a City, köszönhetően a világszerte működő testvércsapatoknak.

A City Football Group immár Brazíliában is megvetette a lábát.