A Liverpool és a Brentford összecsapása a szombati játéknap utolsó mérkőzése lesz, 18.30-kor kezdődik majd. A két együttes számára a jövő évi nemzetközi kupaindulás szempontjából lehet nagy jelentősége a meccsnek: a Pool nehéz helyzetben van, de őrzi matematikai esélyét a 4., BL-szerepléssel kecsegtető pozíció megszerzésére, míg a londoni rivális jelenleg úgy 9., hogy négy pont választja el a 8. helytől, amely jó eséllyel Ekl-kupaindulást jelent majd.

Ugyanezen a napon 11 órakor kezdődik majd III. Károly koronázási ceremóniája Londonban, a westminsteri apátságban. Az ünnepséget követően a királyi pár, illetve családtagjaik a Parliament utcán és a The Mall úton át fognak visszajutni a Buckingham-palotába.

Az angol bajnokságban, szemben például a magyar élvonallal, nem szokás a nemzeti himnuszt eljátszani a meccsek kezdete előtt. Liverpoolban az elmúlt években a Premier League hivatalos indulójára vonulnak be a csapatok, majd ezt követően, míg a játékosok kezdéshez készülnek, a klubindulónak számító You’ll Never Walk Alone-t szokták még elénekelni a drukkerek. Ezúttal a God Save the King-nek is helyet szorítanak a programban.

Emlékezetes, ősszel a PL-meccsek többségén spontán elénekelte a brit himnuszt a közönség, miután másfél héttel II. Erzsébet halála után ismét elkezdtek meccseket rendezni az Egyesült Királyságban.