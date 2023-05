„Sok pletyka jár, sok pontatlan név. Okosan kell igazoljunk – kezdte az újságíróknak adott válaszát a Newcastle menedzsere pénteken. – Fiatalokat akarunk felfedezni, olyanokat, akik velünk robbannak be a világfutball nagyszínpadára, akiket fejleszthetünk, felépíthetünk. Ez az irány számunkra!”

A Newcastle United másfél évvel ezelőtt került szaúdi kézbe, a csapat ezzel pillanatok alatt gazdagabb lett a Manchester Citynél is. Az elmúlt időszakban azonban szakmai kritikusok szerint is kifejezetten okos igazolásokkal, túlzott költekezés nélkül építkezett a csapat, amely Howe rányításával kiesőjelöltből BL-esélyes együttessé lépett elő. Jelenleg is a Premier League tabellájának harmadik helyén áll.

Neymar iránt az elmúlt hónapokban állítólag a Chelsea is érdeklődött, de sajtóhírek szerint Párizsban azt is kétlik, összejöhet-e bármilyen klubváltás, a támadó bokái ugyanis olyan rossz állapotban vannak, az is kétséges, egy ilyenkor kötelező orvosi vizsgálaton átmenne-e…

Ami a Cristiano Ronaldóval kapcsolatos híreket illeti, a Premier League-be való visszatértéről azóta pletykálnak, hogy aláírta szerződését az al-Nasszr együttesénél. Az első sajtóhírek egyenesen arról szóltak, a kontraktusban szerepel egy záradék, mely szerint CR7 a Newcastle rendelkezésére áll, amennyiben az észak-angliai csapat kvalifikál a 2023–2024-es Bajnokok Ligája kiírásba. Ezt később a játékos és a két klub is tagadta.