Az egyik olasz nyert, a másik nem. Az AS Roma egygólos sikert ért el a Bayer Leverkusen ellen, a Juventus a 97. percben szerzett gólnak köszönhetően végül annak is örülhetett, hogy nem kapott ki az Európa-liga-elődöntős párharcok első mérkőzésén. A Konferencia-ligában a West Ham United és a Basel került előnybe.

Mester és tanítványa? Akár egy Csillagok Háborúja-regényről is beszélhetnénk, ám ezúttal José Mourinhóról, és a kezei alatt három éven át futballozó Xabi Alonsóról van szó. A páros a Real Madridnál bajnoki címet és kupát is nyert közösen, nemzetközi trófeával azonban nem tudta gazdagítani a spanyol klub vitrinjét. Ezúttal – immár Alonso is edzőként – egymás ellen tehettek egy lépést aktuális klubjukkal egy európai serlegért: az Európa-konferencialiga első kiírását megnyert AS Roma hazai pályán fogadta az El-ből tavasszal a többi között a Ferencvárost is búcsúztató Bayer Leverkusent.

A találkozót a német csapat kezdte jobban, de az első félidő összességében sem tempójában, sem helyzetei számában nem hozott kiemelkedő élményt. Fogalmazzunk úgy, a szervezettség, a taktikai csata dominált a látottakban.

Fordulás után inkább a Roma akarata érvényesült, de a futball szépsége helyette ezúttal is a feszültség tükröződött inkább a pályáról. Az 57. percben Lorenzo Pellegrini és Moussa Diaby akaszkodtak össze, amiből kisebb tömegjelenet is kialakult, amit gyors három sárga lappal sikerült lerendeznie Michael Oliver játékvezetőnek.

A 63. percben a saját nevelésű Edouardo Bove kezdett szólóba, Tammy Abrahamhoz passzolt, akinek a lövése pont úgy pattant ki Lukas Hrádeckyről, hogy a lendületből érkező Bove 14 méterről, átvétel nélkül, a kapu jobb oldalába tudta továbbítani (1–0).

A Leverkusen hátrányban sem tudott váltani és végül a teljes második félidőt – szabályos – kaput eltaláló gólszerzési kísérlet nélkül zárta le.

Torinóban a Juventus az „Európa-liga Real Madridjának” számító, a sorozatot és jogelődjeit eddig hatszor, legutóbb 2020-ban megnyert Sevillát fogadta. A vendégcsapat a 26. percben Júszef en-Nesziri találatával szerzett vezetést és sokáig úgy tűnt, ezt a végsőkig meg is őrzi majd. Ehhez ráadásul a Sevilla vb-hős kapusának, Bonónak nagyon megizzadnia sem kellett, az olaszok ugyanis kilencven perc alatt mindössze egyszer találták el a kapuját.

Más kérdés, hogy a hajrában – a visszajátszások alapján nem is alaptalanul – joggal reklamáltak a hazaiak tizenegyesért egy Adrien Rabiot elleni, tizenhatoson belüli rúgás miatt. Alighanem sokáig emlegették is volna az angol játékvezetői csapat döntését, ha nincs a 97. perc és Paul Pogba beadása után a berobbanó Federico Gatti nem juttatja hálóba a labdát (1–1).

A Juventus 2009 óta nem kapott ki nemzetközi kupameccsen hazai pályán – noha ezúttal nem sokon múlt a tizennégy éve tartó sorozat vége.

A sorozat fináléját május 31-én Budapesten, a Puskás Arénában rendezik.

A Konferencia-ligában történt

A Fiorentina az FC Baselt fogadta és bár az épp a svájciaktól igazolt Artur Cabral találatával megszerezte a vezetést, a második félidőben két gólt kapott, a másodikat a 92. percben (1–2), így vereséget szenvedett. A West Ham United szintén a második félidőben lőtt gólokkal fordított az AZ Alkmaar ellen (2–1), így lépéselőnybe került a Konferencialiga-döntőért folytatott harcban.

A magyar válogatott szélső, Kerkez Milos sárga lapos eltiltás miatt nem léphetett pályára az AZ-ben.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-LIGA, Elődöntő, 1. mérkőzés

Juventus (olasz)–Sevilla (spanyol) 1–1 (Gatti 97., ill. el-Nesziri 26.)

AS Roma (olasz)–Bayer Leverkusen (német) 1–0 (Bove 63).

EURÓPA-KONFERENCIALIGA

Fiorentina (olasz)–Basel (svájci) 1–2 (Cabral 25., ill. A. Diouf 71., Amdouni 92.)

West Ham United (angol)–AZ Alkmaar (holland) 2–1 (Benrama 67., M. Antonio 76., ill. Rejinders 42.)