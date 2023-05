Emiliano Martínez mindent besöpört az utóbbi időben, amit csak be lehetett söpörni. Argentínával előbb megnyerte a Copa Américát, majd tavaly decemberben a világbajnokságot, megválasztották a vb legjobb kapusának, és a FIFA The Best gáláján az év legjobb kapuvédője is ő lett.

Martínez, akinek hazájában Dibu a beceneve, az Aston Villa kapusa. Igazi későn érő típus, már elmúlt 30 éves, de még csak 28-szoros válogatott, és az Arsenalban sem csinált karriert. Mígnem 2020. szeptember 16-án 20 millió fontért eladták Birminghambe, és ezzel felpörgött a jól megtermett (195 centis) játékos pályafutása.

Az utóbbi három évben sikert sikerre halmoz, és most, hogy már elmúlt harminc, a Premier League legjobb kapusai között tartják számon.

Olyannyira, hogy három nagy klub, a Tottenham, a Chelsea és a Manchester United is verseng a kegyeiért, legalábbis ezt írja a Tycsports.com nevű argentin portál.

Úgy tűnik, Martínez megkétszerezte az értékét, mert a birminghami klub akár 40 millió fontot is kaphat érte a szezon végén. (Martínez tavaly 2027-ig meghosszabbította a szerződését.)

A Tottenhamnél a 36 éves Hugo Lloris helyére igazolnák Dibut, a Chelsea-nél mindkét kapus, Kepa és Mendy is távozófélben van, ráadásul Mauricio Pochettino tűnik a befutónak a menedzseri posztra, és ő honfitársa Martíneznek.

Manchesterben pedig a sokáig magabiztosnak tűnő David De Gea mostanában gyengélkedik. Legutóbb például a West Ham ellen nyelt be egy hatalmas potyát:

🇩🇿⚽️ Saïd Benrahma's goal vs Man United that secured the 3 points for West Ham yesterday! pic.twitter.com/d9Unz0ZAcW — EuroFoot (@eurofootcom) May 8, 2023

Szóval elképzelhető, hogy a következő idényben a klubfutball nagyszínpadán, a Bajnokok Ligájában brillírozhat a mókás kedvű kapus, már amennyiben a Manchester United szerződteti, és egyáltalán az első négy között végeznek a „vörös ördögök”. A két londoni klub esetében ezzel egy-két évet alighanem várnia kellene.