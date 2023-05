Amint arról beszámoltunk, a héten hivatalos lett, hogy Sergio Busquets 18 év után az idény végeztével távozik Barcelonából. A Marca hívta fel a figyelmet arra, hogy ezzel az utolsó mohikán is búcsút int a Camp Nounak a Pep Guardiola vezette, a 2010-es évek elején egész Európát leuraló csapat tagjai közül.



Guardiola 2008 és 2012 között irányította a Barcelona felnőttcsapatát, és ez idő alatt nemcsak két Bajnokok Ligája-serleget, Spanyol Kupát és három bajnoki címet nyert az együttessel, hanem valódi stílust is teremtett a „tiki-takával”. A korszakban megannyi saját nevelésű futballistát épített be, például Busquets alapemberré válása is az ő keze munkáját dicséri.

S hogy milyen rég volt mindez futballnyelven: a több mint 700 tétmeccsen bevetett középpályás a Barcelona jelenlegi keretének utolsó olyan tagja, aki pályára lépett a Guardiola-korszakban is.

A Marca arra is emlékeztet, a 2022–2023-as idény rajtja előtt még ketten voltak hírmondóként a csapatban, Gerard Piqué azonban ősszel, szezon közben döntött úgy, hogy eljött az ideje, hogy szegre akassza a stoplist.

Busquets a hírek szerint nem vonul vissza, csak épp új kihívás és környezet után néz, állítólag az Egyesült Államokból, az Inter Miami csábítja nagy erővel.

„Isten veled, Pep-csapat!” – írja a Marca hangzatosan, érzelmesen.

Más kérdés, hogy Lionel Messi visszatérése a levegőben lóg, s bár kisebb (anyagi) csodával érne fel, így végül a 2023–2024-es évadra is lehetne a keretnek egy „Guardiola-bébije”. Igaz, utóbbi jelzőből rég kinőtt a világbajnok argentin.

Mi pedig rögzítsük a tényt, tizenegy év ilyen sok idő a világ labdarúgásában…