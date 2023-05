A jelenlegi idényben 35 bajnokin 36 gólnál és nyolc gólpassznál járó norvég csatár első idényében letarolta a Premier League-et, nem meglepő, hogy őt ítélte legjobbnak a liga szponzorai által összeállított testület, amely a labdarúgás irányító testületének embereiből, a média képviselőiből és a szurkolókból áll össze.

It had to be him!@ErlingHaaland is your @EASPORTSFIFA Player of the Season #PLAwards | @ManCity pic.twitter.com/MxI9cpE8QX