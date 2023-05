Megtartotta az Európa-liga-döntő előtti sajtótájékoztatóját az AS Roma. José Mourinho, a „farkasok” vezetőedzője szerint nem az ő vagy a Sevilla finálékbeli tapasztalata számít majd a budapesti meccsen, és tisztelettel beszélt a rivális tréneréről.

José Mourinho: Megérdemelten jutottunk ide

Elsőként az AS Roma szakvezetője lépett a Puskás Aréna médiatermébe, hogy válaszoljon az újságírók kérdéseire.

A 60 éves portugál trénere elmondta: rendkívül nehéz volt a döntőig vezető út, de úgy véli, teljesen megérdemelten jutott el csapata a budapesti fináléig.

„Máshogyan jutottunk el ide, mint az ellenfelünk, hiszen ők a Bajnokok Ligájából érkeztek. Tizennégy mérkőzést is játszottunk, hogy ide eljussunk, nincs kétség, megérdemelten döntőzhetünk. Óriási elánnal várjuk az összecsapást, erre vártunk hosszú ideje, azért dolgoztunk az utóbbi időszakban, hogy olyan helyzetben álljunk ki, hogy legyen esélyünk megnyerni a döntőt” – kezdte José Mourinho.

Hozzátette: a munka a lényeg, nem a történelem, nem számít, hogy a Sevilla hatszor nyerte meg a sorozatot, az sem, hogy ő öt nemzetközi trófeát hódított már el.

Kemény munkát végeztünk, nem volt időnk rágódni ezen az elmúlt időszakban, rengeteg meccsünk volt, sok volt a sérülés, mindezt figyelembe kellett venni az edzéseken. Megpróbáltunk minden meccsen úgy játszani, hogy fél szemmel erre a döntőre figyeltünk. Az utóbbi két napban már nem volt akkora a nyomás a csapaton. A történelem nem rúg labdába, a játékosok játszanak. Tisztelem José Luis Mendilibart. A történelem feljogosítja az embert, hogy esélyesnek nevezzen meg csapatokat, mi azért vagyunk itt, mert megérdemeljük. Nekik más történelmük van, számukra az El-döntő olyan tapasztalat, amit kis túlzással kisujjból kiráznak, már rutinból hozzák a finálékat. Számunkra ez egy felejthetetlen élmény. Holnap a kezdő sípszónál dől el minden.

Felvetődött a kérdés, hogy 13 évvel ezelőtt az Interrel triplázás (bajnoki cím, kupagyőzelem, BL-siker) után búcsúzott, hogy a Real Madrid edzője legyen, kell-e ettől tartaniuk a Roma-szurkolóknak.

Mourinho erre sejtelmes választ adott:

„Mendilibart is meg lehet erről kérdezni, az ő szerződése miatt ez a kérdés indokoltabb lenne. A csapatkapitányokkal beszéltem nemrégiben, és hasonló kérdést tettek fel nekem. Objektív választ adtam nekik, nem szeretném felfedni, mit mondtam. Ők pontosan tudják, mi jár a fejemben. Nem volt még aláírt szerződésem a Real Madridnál a döntő idején. Most teljesen más a helyzet, mint akkor, nem vagyok kapcsolatban más csapattal. Csak az számít, mi lesz holnap. Rólunk szól minden, nem rólam.”

Madridban ódákat zengenek a mai napig a portugálról, akit a Roma X-Faktorának tekintenek a finálé előtt. Ezzel kapcsolatban Mourinho azt felelte, hogy ő is rendkívül kedveli a Real edzőjét és vezetését, de nem az edzői stábon múlik a finálé sorsa.

„Az edző a meccs előtt végez jelentős munkát. Az edzés végén azt mondtam, hogy a stáb munkája lezárult, ott ülünk a padon, próbálunk segíteni, de a játékosok írhatnak történelmet.”

Felvetették, hogy a Sevilla csapatként szerezte eddig a sikereket, Mourinho pedig már öt nemzetközi trófeát nyert Mendilibarral szemben.

„Nem hiszem el, hogy ezt kérdezed. Tényleg ezt kérdezed? Érdekes...

Nagyon nagyra értékelem a Sevilla játékosait, jó minőségű futballisták. Nálunk a Romában a fiatalok még a B ligában játszottak, Bovéék, kevesebbet keresnek, mint Lamela és Mir. Az én tapasztalatom Mendilibarral kapcsolatban, hogy nekem több lehetőségem volt Európában játszani, viszont hasonló generációs edzők vagyunk, hasonló a hajunk színe is. Magunkat én hasonló helyzetbe helyezném. A játékosok több döntőben vettek részt, de az én játékosaim sem üres kézzel érkeztek ide. Két nagyon kemény év van mögöttünk, 30 nemzetközi meccset játszottunk, nem vagyunk kis angyalok, kemény meccset akarunk játszani.”

Mourinho nevetve megemlítette az újabb döntővel kapcsolatos kérdéssel, hogy a Tottenhamtől a wembley-beli döntő előtt rúgták ki, a Roma pedig megadta a lehetőséget, hogy Tiranában játsszon.

Az együttes legnagyobb sztárjával, Dybalával kapcsolatban elmondta, 20-30 percet játszhat.

A játékosok közül Lorenzo Pellegrini beszélt az újságírókkal.

„Pontosan tudjuk, mi forog kockán, amikor ilyen meccs áll előtted, azt jelenti, jó pár meccset lejátszottál már, hogy elérj ide. Eltökéltek vagyunk, kicsit izgatottak, de ez normális.”

Mourinhóról is faggatták, hogy mit mondott a játékosoknak, erről a csapatkapitány azt mondta, hogy valóban beszélt velük, de ez bizalmas, és nem lenne korrekt, ha ő beszélne erről. Ő csak a döntővel foglalkozik, amire rendesen felkészültek.

„Úgy készültünk, ahogyan egy döntőre készülni kell. Minden meccset úgy kezeltünk, mintha egy finálé lenne. Taktikailag felkészültünk. A finálé mindig más meccs, de megtettünk minden tőlünk telhetőt. Döcögős út volt, de megérdemelten jutottunk ide. A 90 vagy 120 percre felkészülten érkeztünk, hogy legyen esélyünk nyerni” – tette hozzá.

Út a döntőig

A „farkasok” az előző idényben az Európa-konferencialigát megnyerve 61 éves nemzetközi böjtnek vetettek véget, ezt megelőzően ugyanis az 1961-es Vásárvárosok Kupája díszítette csupán a vitrint.

Túlzás lenne azt állítani, hogy álomszerűen indult az idény egy sorozattal feljebb, hiszen az Európa-liga csoportkörében rögvest kikapott a Roma a Ludogorec otthonában, majd a HJK Helsinki hazai legyőzése után a Betis Olaszországban három, Spanyolországban egy pontot szerzett. A gárda ezt helsinki győzelemmel és a Ludogorec felülmúlásával feledtette, de így is csak a második hely jött össze, ezzel pedig egy BL-harmadik elleni playoffmeccs.

Salzburgban a végjátékban szerzett góllal nyertek 1–0-ra a hazaiak – a Ludogorec és a Betis elleni zakó után ez a harmadik volt, ami egy 88. perces kapott góllal jött össze! –, de az Olimpicóban már a szünetre megfordították a párharcot Andrea Belottiék (2–0). A nyolcaddöntőben a Real Sociedad ellen újabb hazai 2–0 jött (ezúttal Stephan El Sharaawy és Marash Kumbulla találatával), a visszavágón nem született gól, így jöhetett a Feyenoord ellen párharc. Annak kezdetét a rotterdami vereség jelentette, aztán Rómában Paulo Dybala a 89. percben ráadásra mentette a negyeddöntőt, itt pedig El Shaarawy és Lorenzo Pellegrini is eredményes volt (4–1).

A Ferencvárost kiejtő Leverkusen ellen a Sociedadnál látott forgatókönyv ismétlődött meg, sikeres olaszországi kezdés (Edoardo Bove találatával), majd idegenben kivédekezett 90 perc, és máris itt a döntő!

Az újabb nemzetközi trófea ősszel BL-indulást érne már, amire azért is szüksége lenne a Romának, mert a hétvégi vereséggel eldőlt, a bajnoki eredményekkel ez már biztosan nem lehet meg.

Várható hadrend és felállás

José Mourinho az idény döntő részében a 3–4–2–1-es felállásnak szavazott bizalmat, ugyanakkor májusban a legfontosabb meccseken ez 3–5–2-re módosult. Az idényben 16 gólnál és nyolc gólpassznál járó Paulo Dybala felépülése esetén visszatérhet a korábbi formációba, ami Tammy Abraham kiszorulását eredményezheti a kezdőcsapatból.

Mit várunk mi?

Alapvetően rendkívül kiegyenlített összecsapásra van kilátás, amin nüanszok dönthetnek. Bár összességében a Sevilla (10–6) felé billent a szerkesztőségi mérleg nyelve, hárman is csak tizenegyespárbajban várták győztesnek a rekordbajnokot, az összesített gólkülönbség például még szorosabb is (20–17). Nem véletlen, hogy a fogadóirodáknál is egálos párharcot várnak (2,72 a Sevilla sikere, 2,9 a rendes játékidős iksz és 2,87 a Roma). De döntsön ön!

Melyik csapat nyeri meg az Európa-liga-döntőt? Roma

Sevilla

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Sevilla (spanyol)–Roma (olasz)

Budapest, Puskás Aréna. V.: Taylor (angol). 21.00 (Tv: M4 Sport)

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

Sevilla: Bono – J. Navas, Badé, Gudelj, Telles – Rakitic, Fernando – Ocampos, Ó. Torres, Gil – en-Nesziri. Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Roma: Rui Patrício – G. Mancini, Roger Ibanez, Smalling – Zalewski, Cristante, Pellegrini, Matics, Spinazzola – Abraham, Belotti. Vezetőedző: José Mourinho

(Borítókép: José Mourinho. Fotó: Alex Caparros – UEFA / Getty Images)