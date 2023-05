A Sevilla a saját játékát akarja játszani a fináléban

Az andalúziai együttes részéről először a játékosokat faggathatták a média képviselői, egészen konkrétan a kapitány Jesús Navast és helyettesét, Ivan Rakiticet.

„Hihetetlen élmény a Sevillával nyerni. Lehetőségünk van történelmet írni és újra felemelni a trófeát. Azt mondanám a játékosoknak, hogy élvezzék a pillanatot” – kezdte Jesús Navas a sajtótájékoztatót.

„Azért küzdünk szívből, hogy hazavigyük a gyönyörű városunknak a trófeát” – tette hozzá Ivan Rakitic.

A védelemben több sérült és hiányzó akad, Gudelj egészsége is kérdéses, ahogyan Marcaóé is. Ezzel kapcsolatban faggatták a játékosokat, milyen lelkiállapotban várják a meccset.

Navas elmondta: együtt edzenek a csapattal, igyekeznek támogatni mindenkit, hogy mihamarabb visszatérhessenek, és ha nyernek, az ugyanúgy az ő sikerük is lesz.

A korábbi szakaszban a Juventust és a Manchester Unitedet is kiejtő csapattal kapcsolatban felvetették, hogy ugyanazt a támadójátékot várhatják-e tőlük, mint korábban, vagy próbálnak kivárni.

„A saját játékunkat szeretnénk játszani, ez eddig is működött. Intenzív futballt szeretnénk bemutatni, nagy kedvvel harcolunk a trófeáért. A türelem a fő, nagyon jó a riválisunk. Várnunk kell türelmesen, ők is hibáznak. Intenzív döntő lesz, de a csapat képes arra, hogy sikerrel vegye ezt az akadályt” – mondta Navas.

„Egyértelmű volt a mester érkezésekor, mi a célja a csapattal, ez most sem változott. A tökéletes játékhoz 100 százalékot kell nyújtani. Saját magunkat szeretnénk adni, nem változtatunk az eddigi rutinon, olyan lesz, mint egy átlagos nap. A korábbi meccseket is így közelítettük meg. De még egyszer mondom, fontos, hogy 100 százalékot nyújtsunk” – tette hozzá Rakitic.

Az együttes korábban mind a hat döntőjét megnyerte a sorozatban, ezzel kapcsolatban is faggatták a korábbi Barcelona-középpályást.

Nem nyom minket a történelem, azért vagyunk itt, mert jól végeztük a munkát a kieséses szakaszban. Ez nem hullik senkinek az ölébe. Az oda-vissza vágós meccseken mi voltunk a jobb csapat, megérdemelten jutottunk ide. Izgatottak vagyunk. Minden meccset nagy izgalommal várunk, nagy kedvvel lépünk pályára, nem gondolhatunk semmi másra, kizárjuk a külvilágot. Tökéletes játék kell, hogy hazavigyük a trófeát.

Ezt követően José Luis Mendilibar kapta meg a szót, akit arról kérdeztek, mi az a plusz, ami a csapatban megvan, hogy minden finálét megnyer.

Ezzel kapcsolatban azzal kezdte, hogy az ő érkezése már a kieséses szakaszban történt, tehát nem az ő érdeme egyedül, hogy ismét ideáig jutott az együttes.

„A történelem ott van, nem hazudik. A klub ebben a sorozatban, főleg az elmúlt 20 évben, a legjobb csapat volt. Erős csapatok ellen kellett játszani, de megint eljutottunk a döntőig. Holnap is erős ellenfél jön szembe, de minden fegyverünket elővesszük, és biztos vagyok benne, hogy sikeresen vehetjük ezt az akadályt.”

Arról is faggatták, hogy mi a fontosabb szerinte, az edzői (Mourinho) vagy a csapatszintű (Sevilla) rutin.

„Ez egy darab meccs. Mindketten itt vagyunk a döntőben, megérdemelten, mindkét csapat számára nehéz lesz hazavinni a trófeát. Nem tudom, minek van nagyobb súlya. Nekem ez az első döntő, számomra ezért különleges. A csapatnak nem az első, az ellenfél trénere is rutinos már. A hibák megbosszulják magukat, ezen van a hangsúly a holnapi meccsen.”

Mendilibar hálás volt Mourinhónak a kedves és dicsérő szavaiért, és ő is kiemelte, hogy a történelem önmagában nem nyer meccset. Úgy véli, a sorozat legnehezebb találkozója van hátra, nem véletlenül jutott el az ellenfél a fináléig.

„Az dönt, ki hibázik kevesebbet. Tudjuk, hogyan akarunk játszani, nem fogunk ezen változtatni.”

Mourinho is említette, hogy nemcsak az ő jövője bizonytalan, hanem Mendilibaré is, akinek a nyáron lejár a szerződése a Sevillánál.

„Ez nem érdekel most, én két és fél hónapra jöttem, ha tudnék valamit a jövőmről, már mondtam volna. Nyugodt vagyok, a holnapi meccsre koncentrálok. Munkanélküliként jöttem, a szerződésem egy hónapig él, de a jövő héten ér véget az idény, aztán meglátjuk, hogyan folytatódik a sorsom, nem agyalok ezen” – felelte a tréner.

A Romával kapcsolatos aggályokat is firtatták, amire azt felelte, hogy remekül védekezik az együttes, és bár máshogyan, mint a saját csapata, de ugyancsak intenzíven tud támadni.

„Képes beállni védekezni, ebben eltér tőlünk. Minden játékelemet tekintve erős csapat, nem idegeskedik, nyugodtak a játékosok. De számunkra is fontos, hogy nyugodtak tudjunk maradni.”

Újságírói kérdésre elmondta, nagyon jól fog tudni aludni a holnapi meccs előtt, mert kellően fáradtan érkezett a helyszínre, ahol egy kis bizsergés elfogta a fináléval kapcsolatban, de ezt természetesnek nevezte, és kiemelte, hogy ezért is jó, hogy van pályabejárás, mert ez a drukk nem a meccsen jön elő.

Még egyszer felvetették neki a legutóbbi két riválist, de nem hasonlította hozzájuk a Romát.

Teljesen más meccset várok. A manchesteri meccs is más volt, mint a Juventus elleni, ez is teljesen más lesz. Három rendkívül erős csapat, de mindegyik különbözik. Ugyanazokkal a fegyverekkel megyünk csatába, most is győzni akarunk. Nyugodtnak kell maradnunk, nem szabad kontrákat engedni. Ha ezt jól csináljuk, megnyerhetjük a meccset

– tette hozzá a tréner.

Út a döntőig – három trénerrel...

Ha a Románál említettük, hogy a bajnokságban annyira nem remekelt az együttes, mint a nemzetközi porondon, akkor mit mondjunk a Sevillára?!

Az andalúziai együttes az első négy bajnokiján egy pontot szerzett, de még így sem akkor állt a legrosszabbul, hiszen ez még csak a 17. helyet eredményezte. Január közepén a Gironától elszenvedett vereség után azonban már a 19. volt a gárda. Egy kisebb javulás után az Atlético elleni március eleji 1–6 újra a 17. helyre taszította az együttest, amely azért ezt követően azért összeszedte magát, de így is csak egy stabil középcsapattá tudott előlépni.

Ezzel szemben az Európa-liga (és elődje, az UEFA-kupa) a Sevilla terepe, mind a hat döntőjét megnyerte a csapat, amivel toronymagasan első a kupasorozatban.

Hihetnénk, hogy akkor a nemzetközi kupaidény végig remek volt, de erről szó sincs. A Manchester City és a Dortmund is négy gólt lőtt Sevillában a BL-csoportkörben, és csak a Köbenhavnt sikerült megelőzni a végelszámolás során. Ez viszont a Románál már említett Európa-liga-playoffot jelentette egy csoportmásodikkal szemben. A PSV ellen pedig, úgy festett, már otthon eldőlt a párharc, hiszen 3–0-ra nyert a Sevilla, de a hollandok Eindhovenben kis híján visszakapaszkodtak (0–2). A Fenerbahce ellen ugyanez volt pepitában, hazai 2–0-ra eggyel szorosabb idegenbeli vereség jött (0–1), majd a Manchester United kedvességét (két öngól a végjátékban 2–0 után) kihasználva otthon megint gáláztak (3–0).

A Juventus elleni elődöntő első felvonását a 97. percben mentették ikszre az olaszok, akik viszont a sevillai visszavágó második félidejében előnybe kerültek Dusan Vlahovics góljával. Suso bombája hosszabbítást eredményezett, Erik Lamela pedig a döntőbe fejelte az andalúziaiakat.

Várható hadrend és felállás

A Romával ellentétben itt lényegesen bonyolultabb a helyzet, hiszen az idényt még Julen Lopeteguivel kezdte a csapat, akinek a helyére októberben érkezett Jorge Sampaoli, majd március 21-én José Luis Mendilibar lett a tréner, tehát alapvetően itt három edzői felfogás is érvényesült az idény során.

Ilyen szempontból tehát kevésbé releváns, hogy a BL-ben zömében a négyvédős felállás dominált, amiből a PSV elleni párharcban már 3–4–2–1 volt itt is (ahogyan láthattuk a Románál), az új edzőnél viszont mind a négy felvonáson a 4–2–3–1-es formáció került elő, így ezúttal is ezzel számolhatunk.

Ami nagy baj, hogy a mind a négy meccsen kezdő Marcos Acuna addig húzta a hosszabbításban az időt, amíg piros lapot kapott (ő amúgy a hétvégén a Real Madrid ellen is begyűjtött egyet), így kihagyja a budapesti finálét. Az első három összecsapáson szereplő Marcao pedig sérülés miatt esett ki a védelemből, ahol az egyik játékos már így is az a Jesús Navas volt az elmúlt időszakban, akit korábbi éveiben még jobbszélsőként foglalkoztattak. A Manchester City korábbi játékosa 37 évesen már a védelemben játszhat kulcsszerepet.

A fő kérdés persze az lesz, hogy mennyire sikerül a rómaiaknak hatástalanítani Jusszef en-Neszirit. A marokkói csatár 18 góllal vezeti a házi rangsort, az őt követő Erik Lamela (8) és Rafa Mir (8) összesen nem tart ennyinél.

Mit várunk mi?

Alapvetően rendkívül kiegyenlített összecsapásra van kilátás, amin nüanszok dönthetnek. Bár összességében a Sevilla (10–6) felé billent a szerkesztőségi mérleg nyelve, hárman is csak tizenegyespárbajban várták győztesnek a rekordbajnokot, az összesített gólkülönbség például még szorosabb is (20–17). Nem véletlen, hogy a fogadóirodáknál is egálos párharcot várnak (2,72 a Sevilla sikere, 2,9 a rendes játékidős iksz és 2,87 a Roma). De döntsön ön!

Melyik csapat nyeri meg az Európa-liga-döntőt? Roma

Sevilla

EURÓPA-LIGA

DÖNTŐ

Sevilla (spanyol)–Roma (olasz)

Budapest, Puskás Aréna. V.: Taylor (angol). 21.00 ( Tv: M4 Sport)

A VÁRHATÓ KEZDŐCSAPATOK

Sevilla: Bono – J. Navas, Badé, Gudelj, Telles – Rakitic, Fernando – Ocampos, Ó. Torres, Gil – en-Nesziri. Vezetőedző: José Luis Mendilibar

Roma: Rui Patrício – G. Mancini, Roger Ibanez, Smalling – Zalewski, Cristante, Matics, Spinazzola – Pellegrini, Dybala – Belotti. Vezetőedző: José Mourinho

(Borítókép: José Luis Mendilibar 2023. május 30-án. Fotó: Gonzalo Arroyo – UEFA / Getty Images)