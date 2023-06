Ketyeg az óra, ha a Hertha BSC keddig nem találja meg új főszponzorát, amely az Autohero helyére lép, és nem tud jelentős összegben játékosokat sem értékesíteni, úgy könnyen lehet, egészen a német negyedosztályig zuhan vissza a csapat. Legalábbis erről olvasni a Bild című napilap online kiadásában.

Fotó: Dárdai Pálék helyzete a kiesés óta sem lett egyértelműbb, sőt

A kék-fehérek emiatt alternatív – más szempontból kissé kétségbeesettnek tűnő – megoldásokhoz folyamodtak. A marketingtevékenységüket intéző Sportfive iroda ugyanis közösségi oldalakon feladott hirdetések segítségével próbál új befektetőt vonzani a csapathoz.

A Herthának keddig kell bizonyítania a liga felé, hogy rendelkezésére áll a 2023–2024-es idény teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet, enélkül nem kap indulási jogot a Bundesliga másodosztályában sem.

A lap az elmúlt napokban több cikkben is foglalkozott a berlini együttes helyzetével, ezekből az világlik ki, a bizonytalan anyagi helyzet miatt nem született hivatalos döntés eddig a vezetőedző, Dárdai Pál jövőjéről sem.

A magyar szakember, aki korábban szövetségi kapitány is volt idehaza, az idény utolsó hat fordulójára vette át a kék-fehéreket, ám ezt megelőző regnálásaival szemben ezúttal nem tudott segíteni a csapat benntartásában.

Sajtóhírek és az Index korábbi információi szerint az elnökség és a tagság többsége ennek ellenére megtartaná Dárdait az első csapatnál. A B opció az, hogy a klub utánpótlásában, az akadémia vezető beosztású szakemberei között vállal majd szerepet a következő időszakban, ahogyan arról már beszélt is.

A konkrét összegről nem ír a Bild, de annyi biztos, több tízmillió eurós költségvetéssel lehet számolni egy 2. Bundesliga-csapat esetében is. Mindezt pusztán játékoseladásból – főleg úgy, hogy a riválisok is tudják, mennyire szorult helyzetben van a Hertha – aligha lehet összehozni, ráadásul a transzferek nem is válnak hivatalossá júliusig. Mindez azt jelenti, a csapat sorsa, amely nemrég még a Bajnokok Ligája-indulásról álmodozott, a szponzorkeresés sikerétől függ.

A HBSC 18., azaz utolsó helyen zárt a német élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2022–2023-as kiírásában, így már hetek óta biztos volt, hogy a Bundesliga első osztályában nem folytathatja a következő szezonban.