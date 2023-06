Lionel Messi múlt héten bejelentette: a tengerentúlon folytatja pályafutását, egészen pontosan az Inter Miami kötelékében. A hétszeres aranylabdás világsztár Egyesült Államokba való érkezésének nem csupán szakmai jelentősége van, üzletileg is hatalmas húzás, hogy az argentin most teszi át székhelyét Amerika egyik legfelkapottabb városába, Miamiba. Szerződése a hírek szerint különleges lesz, és olyan dimenziókat nyithat meg a sportmédia piacán, amelyeket még sosem tapasztaltunk. Összeszedtük, miért kezelhetjük mérföldkőként Messi átigazolását az Inter Miamihoz, és mit kell tudni az üzletről gazdasági és szurkolói szemszögből egyaránt. Míg az utóbbi szegmens a magyar futballkedvelők életére is hatással lehet.

Nem ördögtől való gondolat a nemzetközi labdarúgásban, hogy „korosodó” sztárjátékosok pályafutásuk vége felé – mikor már nagyjából mindent megnyertek – előtérbe helyezik az anyagi szempontokat, és az addig se szerény fizetésük sokszorosáért a Közel-Keletre, a tengerentúlra, vagy adott esetben Kínába igazolnak. Így tett például a sportág történelmének egyik legkiválóbb játékosa, Cristiano Ronaldo is, mikor tavaly decemberben Szaúd-Arábia felé vette az irányt, és aláírt az al-Nasszr csapatához csillagászati összegért.

Talán a portugál szerződtetése indította el azt az újkeletű lavinát, mely az európai klubfutball sztárjai számára vonzó célponttá teszi az arab térséget. Például Ronaldo korábbi madridi csapattársa, Karim Benzema is nemrégen írt alá a szintén szaúdi al-Ittihad csapatához, míg a BL-győztes N'Golo Kanté is minden bizonnyal hasonló utat fog bejárni, természetesen gigászi fizetésért cserébe. De ugye azt tudjuk, hogy Szaúd-Arábiában a pénz a végtelen fogalmával egyenlő, kérdés, az összes sztárfutballistát meg lehet-e győzni kizárólag ezzel.

Nos, Lionel Messi nemet mondott egy olyan ajánlatra, amelyre nehezen tudtuk volna csak elképzelni, hogy valaha bárki nemet mondana rá. A hírek szerint az al-Hilal két évre egymilliárd eurót ajánlott volna az argentin világsztárnak, de Messinek esze ágában sem volt a Közel-Keletre költözni, családja érdekeit is szem előtt tartva választotta az Inter Miamit, miután barcelonai visszatérése kivitelezhetetlenné vált. A hétszeres aranylabdás Amerikába igazolása a lehető legjobbkor jött a tengerentúli futballnak, a transzfer pedig olyan dimenziókat nyithat meg a labdarúgás és a rajongók számára, amelyekre korábban még nem láttunk példát. Lionel Messi átigazolása mérföldkő. Több tekintetben is.

Pelé volt az első példa

A tavaly decemberben meghalt Pelé volt a nemzetközi labdarúgás egyik legismertebb alakja, aki elsőként, pályafutása végéhez közeledve, háromszoros vb-győztesként az Egyesült Államok felé vette az irányt: 1975 és 1977 között a New York Cosmos csapatában játszott, miután a Santost több mint két évtizedig erősítette. A brazil világsztár érkezése adta az észak-amerikai labdarúgás első nagy löketét, elég ezt csak azzal szemléltetni, hogy volt olyan csapat, amely mérkőzésein az egész szezonban nem voltak annyian, mint egyetlen New York Cosmos-meccsen. Hatalmas érdeklődés övezte a csapatot, amely nem volt másképpen akkor sem, mikor David Beckham 2007-ben a Los Angeles Galaxyhoz igazolt, újra a Major League Soccer felé terelve a sportág figyelmét.

Az angol középpályás felkavarta az állóvizet, az akkor még csak 13 csapatos tengerentúli liga mérkőzéseit több mint 100 országban – köztük Ázsiában és Mexikóban – kezdték el közvetíteni kizárólag Beckham miatt, míg a Galaxy mezeladásain is finoman szólva meglátszott a sztárfutballista hatása. Beckham érkezésekor 300 ezer Galaxy-mezt adtak el nevével ellátva, ez a szám pedig a 700-szorosa volt annak, amely mezeladást a Galaxy egy évvel korábban jegyzett. Így természetesen nemcsak a pályán volt hozzáadott értéke a középpályás érkezésének, hanem gazdaságilag is sokkal magasabb szintre emelte a piacot.

David Beckham érkezésének gazdasági velejáróit is bőven túlszárnyalhatja azonban Messi szerződtetése. Főként annak ismeretében, hogy a hétszeres aranylabdás világsztár önmagában akkora értéket és érdeklődést képvisel a piacon, amelyre talán fel sem voltak készülve az Inter Miaminál. Elég csak annyit említeni, hogy amikor Messi leigazolása hivatalossá vált, egy pillanat alatt kilőttek a belépők árai az Inter Miami mérkőzéseire.

Míg korábban akár 20-30 dollárért cserébe is meg lehetett tekinteni a részben David Beckham tulajdonában álló klub találkozóit, úgy szerda estétől legalább 300-400 dollárt kell fizetni a legolcsóbb jegyekért. Kizárólag az argentin világsztár miatt.

Sőt, ha megnézzük a közösségi médiában generált aktivitást, nagyjából még egy héttel ezelőtt alig érte el a csapat profiljának követőszáma az egymilliót, míg mostanra az Inter Miami lett az egyik legnépszerűbb sportcsapat a tengerentúlon: jelenleg többen követik Instagramon a floridai csapatot, mint bármely NFL- vagy NHL-klubot. Ezzel egy időben pedig alig egy nap leforgása alatt kétmillió követőt veszített a Paris Saint-Germain…

Lionel Messi érkezése az MLS-be nem kizárólag a közösségi médiában fegyvertény, busás szponzori szerződések is üthetik újdonsült csapatának markát, ugyanúgy, mint két évvel ezelőtt a Paris Saint-Germaint. Akkor a francia klub kizárólag Messi szerződtetésének köszönhetően 8-10, kizárólag az argentin köré épülő szponzori szerződést húzott be a piacról, így ezzel a tényezővel is mindenképpen számolhatnak Beckhamék. És akkor még nem is beszéltünk arról a szegmensről, hogy pénzügyileg mit jelent Messi számára új szerződése, főleg annak ismeretében, hogy egymilliárd euró (kb. 1,08 egymilliárd dollár) feletti összegre mondott nemet az Inter Miami kedvéért. Messi új kontraktusa úttörő lehet a sportmédia piacán, melyre korábban még nem láttunk példát.

A lehető legjobbkor érkezett

Annyi köztudott az üzletből, hogy két évre szól szerződése, évente nagyjából 50 millió dolláros fizetéssel, de természetesen ez az összeg bőven növekedni fog a szponzori együttműködéseknek köszönhetően. Sajtóinformációk szerint az argentin világsztár komoly részesedést zsebelhet be az Adidas és az Apple TV bevételei után, amely azért is döntő tényező a szerződésben, mivel Messi jelenléte sosem látott szintre emelheti a tengerentúli piacot. És ha már Apple TV, a 35 éves labdarúgó igazolása a ligába nem jöhetett volna jobb időzítéssel, mint most.

2023-ban kezdődött el az Apple TV és a Major League Soccer hosszú távú, 10 évre kötött együttműködése, amely értelmében a liga összes meccsét az Apple TV+ streamingplatformon követhetik a szurkolók – havi előfizetési díjért cserébe.

Az előfizetéses modellen keresztül a találkozókat élőben, vagy akár felvételről is megtekinthetik a nézők, míg olyan részletes statisztikákat és exkluzív tartalmakat kínál a platform, mellyel a felhasználói élményt magasabb polcra lehet emelni.

A streamingszolgáltató és az MLS közötti megállapodás 2,5 milliárd dollárról szól, és elvileg Messi az előfizetési díjakból zsebelhet be részesedést. És azt jól tudjuk, hogy szinte nincs olyan termék a világon, amelynek eladásait Messi nevével ne lehetne megtöbbszörözni. Az MLS League Pass névre keresztelt streamingplatform már a nemzetközi piacon is elérhető, így nem kizárólag a tengerentúli rajongók számára opció, hanem bárhol a világon elő lehet fizetni rá, havonta 15 dollárért cserébe. Ez nagyjából ötezer forintnak felel meg.

A trend egyébként nem új keletű a sportmédia piacán, nemzetközi viszonylatban már egyre inkább efelé halad a piac, mint a szórakoztató tartalmak esetében. Elég csak az észak-amerikai helyzetet nézni, ahol a négy major ligának (NFL, NBA, MLB, NHL) már külön streamingplatformja van, amely abszolút működőképes modell és nagy népszerűségnek örvend. Ha a labdarúgást nézzük, akkor az európai piacon is egyre elterjedtebb már a sporttartalmak streamingplatformon keresztüli fogyasztása, igaz, a legértékesebb jogok jelentősebb része egyelőre még sportcsatornák tulajdonában áll. Így kifejezetten nagy vásárlóerőt hozhat magával Messi Európából, még akkor is, ha a mérkőzéseket többnyire európai idő szerint éjszaka rendezik.

És akkor még nem is beszéltünk például a mezeladásokból származó potenciális bevételre, vagy a korábban már említett jegyeladásokra, mellyel kapcsolatban biztosnak látszik, hogy az Inter Miami stadionja kicsi lesz ahhoz, hogy kiszolgálja a megnövekedett érdeklődést. A DRV PNK Stadion befogadóképessége 18 ezer férőhelyes, így minden bizonnyal a hazai mérkőzéseket majd az NFL-ben szereplő Miami Dolphins otthonában, a 65 ezres Hard Rock Stadiumban rendezhetik. Nem véletlenül vélekedett úgy az Inter Miami kapusa, Nick Marsman, hogy jelenleg még nincsenek felkészülve a klubnál egy ekkora világsztár érkezésére.

Ez a klub nincs felkészülve Messi érkezésére. Ideiglenes stadionunk van, aminek rendes beengedőkapui sincsenek, az emberek csak úgy besétálhatnak a pályára, és biztonsági személyzet nélkül hagyjuk el a stadiont. Szerintem nem vagyunk felkészülve

– mondta a 32 éves kapus az ESPN-nek.

Nem fog rögtön csodát tenni

Lionel Messi ide vagy oda, arra semmiképpen nem lehet számítani, hogy az argentin egyszemélyes hadseregként érdemben hatással lesz az Inter Miami teljesítményére. Mint köztudott, a csapat jelenleg a keleti konferencia utolsó helyén áll, tehát a liga leggyengébb csapatainak egyike. Még az is sokatmondó, hogy a keret összértéke alig éri el a 34 millió eurót, míg Messi jelenleg önmagában 45 milliót ér a mértékadó Transfermarkt szerint. (Pályafutásának csúcsán, 2015 és 2020 között 180 millió euróra taksálták.) Persze, a hétszeres aranylabdás klasszisa előfordulhat, hogy néhány szituációban döntő faktor lehet, de azt nem mondhatjuk, hogy az Inter Miami egyetlen csapásra a bajnoki cím favoritjai közé emelkedett volna.

Főleg úgy, hogy a korábbiakban sem volt garancia egy világsztár jelenléte a sikerre.

David Beckham sem nyert trófeát a Los Angeles Galaxyvel, még annak ellenére sem, hogy csapattársa volt az a Landon Donovan, aki abban a korszakban kiemelkedő színvonalat képviselt, és az amerikai futball korszakos játékosa. Vagy említhetjük Zlatan Ibrahimovicot, aki futószalagon gyártotta a gólokat, de nem emelhette magasba a Major League Soccer trófeáját. A visszavonulását a napokban bejelentő svéd klasszis karrierje során több bajnokságban megfordult, és ezek közül az MLS az egyik, amelyben nem gyűjtötte be az aranyérmet. A másik a svéd, a harmadik pedig az angol, miközben bezsebelte a holland (2002, 2004), a spanyol (2010), a francia (2013, 2014, 2015, 2016) és három különböző klubbal az olasz (2005, 2006 »ezektől később hivatalos megfosztották aktuális klubját«, 2007, 2008, 2009, 2011, 2022) bajnoki címet.

Egy dolog biztos: Lionel Messi érkezésének köszönhetően sosem látott figyelem övezi a tengerentúli bajnokságot, míg a sportmédia piacán is úttörő jelentőségű szerződtetése, amely szépen lassan a magyar szurkolók életére is hatással lehet. Elég csak azt említeni, hogy a Bajnokok Ligája mérkőzéseinek jelentős része 2024-től az RTL streamingplatformján lesz követhető, míg hasonló konstrukciók mellett mostantól az MLS is nagyobb figyelemre számíthat úgy világszerte, mint Magyarországon.

(Borítókép: Getty Images)