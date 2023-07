– kommentálta az M1 aktuális csatornán az RB Leipzigtől távozó Szoboszlai klubváltását Bogdán, aki hat mérkőzést játszott a Liverpool FC első csapatában.

Hozzátette, a magyar válogatott csapatkapitánya nagyon erős karakter, 22 éves kora ellenére komoly tudás és tapasztalat van mögötte. Megjegyezte, Jürgen Klopp vezetőedző játékfilozófiája nagyon hasonlít ahhoz, amit Szoboszlai megszokott: magas intenzitású letámadáson alapuló futball, nyilván ez is közrejátszott abban, hogy a Liverpoolt választotta.

Ez óriási összeg, abszolút a világelit, ahogy azt a tudása, az átigazolási díja és az új csapata is megmutatja

– utalt a 70 millió eurós átigazolási díjra Bogdán.

A Ferencvárostól a legutóbbi szezont követően távozott kapus úgy vélekedett, minden adott ahhoz, hogy Szoboszlai nagyon sikeres, konkrétan angol bajnok és Bajnokok Ligája-győztes legyen a Liverpoollal.

– szögezte le.

Bogdán hangsúlyozta: a Premier League a legintenzívebb bajnokság, a legtöbb bajnokesélyes – minimum hat – is ott van egy szezonon belül, vagyis ez a legkiélezettebb liga.

– mondta Szoboszlairól.

Hasonlóan vélekedett Juhász Roland, a Fehérvár FC sportigazgatója is a Kossuth rádióban. Mint mondta, a támadójátékos olyan edzővel dolgozhat együtt, akinek segítségével még egy komoly szinttel feljebb tud majd lépni.

Nagyon örülök, hogy sikerült Liverpoolba igazolnia. Már ilyen fiatalon is meghatározó szerepet tölt be a válogatottban, illetve töltött be Lipcsében. Érett játékos, joggal került fel a legmagasabb polcra. Olyan világsztárokkal emlegetik együtt, amire a közelmúltban nem volt példa Magyarországon.