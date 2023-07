Évek óta nagy volt iránta az érdeklődés, de pénteken hoztunk egy döntést, és innentől kezdve nem is szeretnék már más egyesületekről beszélni, csak a Liverpoolról és Dominik hosszú távú jövőjéről, mert ez motivál minket és magát a játékost is

– nyilatkozta vasárnap az M1 aktuális csatornának a szakember, néhány órával az után, hogy a 19-szeres angol bajnok a hivatalos felületein bejelentette a magyar válogatott csapatkapitányának leigazolását.



Esterházy Mátyás elmondta, a futballista ötéves szerződést írt alá új klubjánál, hétfőn pedig visszautazik Magyarországra, hogy aztán július 11-én elkezdhesse az edzéseket Liverpoolban.

A menedzser megerősítette azt az értesülést, hogy Szoboszlai telefonon már beszélt Jürgen Klopp-pal, a Pool német vezetőedzőjével, s bár részleteket nem tud, a futballista boldogan hívta őt a trénerrel folytatott párbeszédet követően.

Régóta kapcsolatban vagyok a Liverpoollal, de Dominik ügyében nagyjából egy hete beszélgettünk komolyabban. Ezután gyorsan pörögtek az események, péntek délutánra úgy alakult, hogy egyértelművé vált a megvásárlási szándék, amelyet követően már gyorsan meg tudtunk állapodni

– fogalmazott a Magyar Távirati Iroda által idézett Esterházy. Hozzátette, előzetesen megkapták a szabad mezszámokat a Liverpooltól, de mint mondta, aki ismeri Szoboszlait, az előre tudhatta, hogy ha a 8-as mez szabad, akkor azt fogja majd választani.





A magyar válogatott csapatkapitánya az RB Leipzigtől igazolt a Liverpool FC-hez. A sajtó szerint a játékos kivásárlási ára 70 millió euró (26 milliárd forint) volt – magyar futballistáért még soha nem adtak ekkora összeget.

Még a sokszor kritikus hazai futballszurkolók többsége is elismeri, Szoboszlai a hátunk mögött hagyott idényben a Bundesliga egyik legjobb középpályásává nőtte ki magát. Az RB Leipzig színeiben nyújtott teljesítményével a német és nemzetközi szaklapok elismerése mellett sikerült a Liverpool érdeklődését is kivívnia. Elemzésünkben arra adunk választ, Klopp taktikájához hogyan illeszkedik a 22 éves magyar, és miért érhetett 70 millió eurót is az angol sztárcsapatnak.

A 19-szeres angol bajnok hivatalos honlapján Klopp hosszasan magasztalta a magyar futballistát, akinek szerződtetését úgy jellemezte, egyszerre szól a Pool jelenének és jövőjének – ugyanis óriási fejlődési potenciált lát az általa már most is nagyon nagyra tartott játékosban.

