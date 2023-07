„Megérkezett a Liverpool válasza David Beckhamre!” – fogalmazhatnánk nagyon erősen, de tény, hogy a Manchester Uniteddel szembeni ősi rivalizálásban a „vörösök” most az angol válogatott korábbi csapatkapitányához hasonlóan kiváló rúgótechnikájú szabadrúgáslövőt igazoltak Szoboszlai Dominik személyében. A 22 éves magyar középpályás klubváltását követően most egy kis történelemórára csábítjuk olvasóinkat, akik számára egy kvízzel is kedveskedünk.