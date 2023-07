A klub azért bűnhődik, mert nem fizette ki a Leicester Citynek az Ahmed Musa átigazolása során keletkezett bónuszokat.

A szaúdi klub ezt annak ellenére nem fizette még ki, hogy a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) az angol klub javára ítélt.

A legnagyobb kérdésnek, mondjuk, az tűnik, hogy miután mostanában boldog-boldogtalant több tíz-, sőt százmillió eurós fizetésért visznek a szaúdiak, hogyan lehet egy ekkora tétel probléma…

Az együttesnél jelenleg olyan futballisták szerepelnek, mint Cristiano Ronaldo, Mercelo Brozovic, Talisca vagy éppen David Ospina.

Al-Nassr have been banned by FIFA from registering new players for failing to pay add-ons owed to Leicester as part of the Ahmed Musa deal. Between 2018-20 Musa triggered £390k (€460k) in performance-related add-ons, which are yet to be paid despite CAS ruling in #LCFC's favour. pic.twitter.com/IlR1T2kuuE