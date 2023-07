A 23 éves szerb csatár tavaly januárban 81,6 millió euróért érkezett a Fiorentinától, most ennél picit olcsóbban, 80 millióért igazolhat Párizsba.

A hírek szerint a torinói csapatnál 63 tétmeccsen 23 gólt és hat gólpasszt jegyző futballista ötéves szerződést köt a PSG-vel, idényenként 11 millió eurós fizetésért.

Ez előrevetíti azt a lehetőséget, hogy Kylian Mbappé még a nyáron távozik a francia rekordbajnoktól, amely nemrégiben Lionel Messit is elveszítette.

Az már más kérdés, hogy a tervezett átigazolásnak egyelőre nem örülnek túlzottan a PSG-ultrák, akik fenyegető üzenetekkel próbálják elrettenteni Vlahovicsot a klubváltástól:

– függesztették ki a stadion előtti molinóra, utalva arra, hogy a szerb válogatott győzelmét olyan pólóban ünnepelte, amelyen Koszovó a szerb térkép része volt, és három ujját felmutatva szimbolizálta a „szerb sikert”.

PSG Ultras's message to Vlahovic :



“You come to Paris, we cut your three fingers off!“



This is because of a past “incident" where Vlahovic wore a shirt showing Kosovo as part of the Serbian map & his celebration with 3 fingers that is said to symbolize “Serbian victory“. pic.twitter.com/zpL9bwQhEp