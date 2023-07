Amikor csütörtök délután felhívtuk telefonon Turi Gézát, a Kí Klaksvík magyar kapusedzőjét – Whatsappon, mert fura módon hiába tartozik az EU-s tagállam Dániához a Feröer-szigetek, a miniország nem tagja az Európai Uniónak –, a csapat még a koppenhágai repülőtéren tartózkodott, a tórshavni csatlakozásra várva. Úgyhogy volt időnk egy kis beszélgetésre a szerda esti fantasztikus bravúrról, a Ferencváros magabiztos, 3-0-s kiveréséről a Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Először is arról érdeklődtünk – miután megkérdeztük, hogyan mondják feröeri nyelven, hogy szia –, vajon volt-e nagy dorbézolás, örömünnep a szállodában.

„Mindenki megihatott egy sört, ennyit engedélyezett norvég edzőnk, Magne Hoseth. Ja, egyébként ugyanúgy köszönünk, mint az angolok: Hi! – mondta Turi Géza, aki két hete beugróként még védett bajnokin, dacára annak, hogy már 49 éves. – Szóval, egy sört engedett a coach, mert jövő csütörtökön már a svéd BK Häcken ellen folytatjuk a BL-selejtezős szereplést. Ismét otthon kezdünk, akárcsak a Fradi ellen. Különben az az igazság, hogy néhányan egy kicsit belenéztek a pesti éjszakába, de fél egyre már mindenki ágyban volt.”

A kapusedző beszélt a Ferencváros elleni felkészülésről is, amire nem nagyon volt idő, mert...

„Mert az első meccs előtt vasárnap rangadót játszottunk a honi bajnokságban, győztünk is 2-0-ra, tizenhat meccses nyerési szériában vagyunk – dicsekedett. – Ez önbizalmat ad a játékosoknak, még akkor is, ha tudják, hogy a Fradi nem az a szint, mint a feröeri ellenfelek, legalábbis papíron vagy a Transfermarkt szerint. Nem is vitás, hogy a két keret pénzben kifejezett értéke között óriási a különbség, de ez csak egy dolog.

Valamit le is kell tenni az asztalra, illetve a gyepre, és mi szerda este többet tettünk le.

Visszatérve a felkészülésünkre, a visszavágó előtt nézegettük a Fradi-meccsek videóit, és jómagam rájöttem, hogy ha középen jól tömörülünk, akkor nem fogják tudni áttörni a védelmünket, az ő védelmük pedig bizonytalan a hosszú bedobásainknál és a beíveléseinknél.”

Turi Gézában felébredt a kapus-szolidaritás, amikor ferencvárosi kollégája, Dibusz Dénes teljesítményét elemezte.

„Nagyon sajnálom Dénest, aki kiváló kapus, Magyarország talán legjobbja a posztján, de nehéz dolga volt a harmadik gólunknál, mert a mozgási irányával ellentétes irányba kellett vetődnie, és ez borzasztó nehéz. Elérte a labdát, de már nem tudta megakadályozni, hogy átguruljon a gólvonalon. Egy rossz szót nem szólhatnak rá a ferencvárosi szurkolók, mert volt legalább három nagy védése.”

A kapusedző szerint csak a 2014-2015-ben a görögök ellen elért kettős győzelem (1-0, 2-1) Eb-selejtezőn fogható a mostani diadalhoz.

„Vagy talán még az sem. Évről évre lépegetünk előre, mindig vannak kisebb részsikereink, de ez a mostani nem kicsi. Szerettünk volna nagyot alkotni, és sikerült is. Szorgalmasan készülünk, mindennap tartunk edzést, nem mindig labdásat, és csak délután ötkor, mert a légiósokat leszámítva mindenki dolgozik.

Én például a klaksvíki önkormányzatnál, ahol az ivóvíz-ellátásért vagyok felelős.

Különben Klaksvík a söréről híres, van egy jó kis sörgyárunk, Föroya Bjór a márka neve.”

Még mielőtt felszálltak volna a tórshavni járatra, Géza elárulta, hogy Klaksvíknál a tenger most kifejezetten meleg, a helyiek simán fürödnek is a 13 fokos habokban...

