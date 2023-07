VAR-atlan fordulatok, de hazai győzelem

Újpesten nagyon bíztak abban, ha összeáll a Csoboth Kevin, Kiss Tamás szélsőkettős, az az NB I egyik leggyorsabb, így pedig legveszélyesebb támadószekcióját eredményezheti majd. Nyilvánvalóan korai kijelenteni, hogy ez így lesz-e a 2023–2024-es idényben, az viszont a Fehérvár FC elleni idénynyitó bajnoki első perceiben világossá vált, a főszponzorát vesztett piros-kékek védelmét rendesen próbára tudják tenni. Nem telt el hat perc, Kiss lövését kellett kipiszkálnia a léc alól a vendégek kapusának, Kovács Dánielnek, majd néhány pillanattal később az ex újpesti Csongvai Áron lélekjelenlétén múlt csupán, hogy Peter Ambrose centerezéséből nem talált Csoboth a kapuba. Ami késett, így sem múlott soká, a 12. percben Kiss centerezése után Matija Ljujics bal lábas lövésével megszerezte a vezetést a 20-szoros magyar bajnok (1–0).

A lila-fehérek a folytatásban is kreatív, felszabadult támadójátékot mutattak be, Ambrose, majd ismét Ljujics veszélyeztett, míg a Fehérvár egy-két pontatlan átlövési kísérletnél tovább nem jutott a hazai kapunál. 25 perc elteltével már hárommal is vezethetett volna a házigazda, de Luca Mack átlövése és Ljuljics ígéretes szabadrúgása után is elkerülte néhány centivel Kovács kapuját a labda.

Már épp kezdett leülni a mérkőzés, amikor nem várt fordulatként Csoboth piros lapja borzolta fel a hazaiak kedélyét. Kasper Larsen a tizenhatoson belül hátulról becsúszva szerelte az újpesti támadót, aki ezt követően estében rálépett a fehérvári bekk lábára – Karakó Ferenc pedig hosszas videózás után úgy ítélte meg piros lapot érő szabálytalanság történt, újpesti részről. A háromszoros válogatott szélső érthető mód nehezen vette tudomásul a döntést, ám az megszületett, és mint a legtöbb esetben, úgy ezúttal sem vonták vissza.

Csakhogy a megfogyatkozó Újpest nemhogy megrogyott volna tíz emberrel, hanem taktikus futballal még növelte is előnyét a lefújás előtt, a 42. percben Mack remekül helyezett átlövése vágódott a jobb oldali kapufa tövéről a hálóba (2–0).

Fordulás után villámgyorsan szépített a Vidi, ezzel új mederbe terelve az eseményeket. A fehérváriak találatát a januárban még szintén az Újpestet erősítő csereember, a korábbi klubja ellen érezhetően extra bizonyítási vággyal pályára lépő Katona Mátyás szerezte (2–1). A 65. percben pedig úgy tűnt, az egyenlítés is megvan a vendégeknek, Csongvai jobb oldali centerezése után Kenan Kodro sarkazott szépségdíjas mozdulattal a hazai kapuba. Csakhogy mint később kiderült néhány centis lesállás előzte meg a gólpasszt. Érdekes volt figyelni a játékosok testbeszédét, az újpestiek épp úgy nem reklamáltak szabálytalanságot, mint Csoboth kiállításakor a fehérváriak...

A piros-kékek egyértelmű mezőnyfölényük ellenére sem tudtak újabb gólt szerezni a hajrában – és a hétperces hosszabbításban sem –, így a lila-fehérek több mint 60 percen át emberhátrányban futballozva is behúzták a győzelmet az új idény nyitányán.

Az Újpest legutóbb a 2009–2010-es idényben tudta megnyerni az első hazai bajnokiját, akkor a Kecskemét ellen 3–1-re győzött a Szusza Ferenc Stadionban, végül pedig a negyedik helyen zárt. Az elmúlt szezonok eredményeit látva, a klub szurkolóinak többsége alighanem előre aláírna egy ilyen végeredményt.

Korai gól döntött Miskolcon

Miskolcon nyolcezer néző és szurkoló teremtett futballhangulatot a mérkőzésen, amelynek 8. percében Luciano Slagveer révén vezetést szerzett a vendégcsapat. Időbe telt, amíg a nyáron teljesen átalakított diósgyőriek rendezték soraikat, akkor azonban átvették a kezdeményezést. A felcsútiak beszorultak a térfelükre, de a hazaiak játékában így sem volt benne a gól.

A fordulást követően rövid időre tartott még ki a diósgyőriek lendülete, de helyzetet továbbra sem tudtak kialakítani. Közben hátul a mozgékony Lamin Colley semlegesítése komoly kihívást jelentett a hazai védelemnek. A PAFC-nak sikerült kihoznia mezőnybe a játékot, és gólhelyzetet is kidolgozott, Slagveert viszont kapu mellé lőtte az ajtó-ablak ziccert. A 70. perc után érkeztek a cserék, de érezhetően csökkent az iram és a színvonal, a hajrá viszont ennek ellenére paprikásra sikerült. A támadásba lendült DVTK előtt több lehetőség is adódott, de az egyenlítéstől messze voltak. A végjátékban Berke játékvezető folyamatosan fegyelmezni kényszerült, nemcsak a pályán lévőket, hanem a kispadokat és még a cseréket is. Az eredmény azonban már nem változott.

Mire látja a legnagyobb esélyt a szezonban? Nem a Ferencváros lesz a bajnok

A Kecskemét még a tavalyi szereplését is felülmúlja

Új gólkirályt avatnak az élvonalban

Mindkét újonc csapat bennmarad az élvonalban

A Fehérvár újra a kiesés ellen fog küzdeni

OTP Bank Liga, 1. forduló:

Diósgyőri VTK–Puskás Akadémia FC 0–1 (0–1)

g.: Slagveer (8.)

Újpest FC–Fehérvár FC 2–1 (2–0)

g.: Ljuljics (12.), Mack (42.), ill. Katona (47.)

pénteken játszották:

MTK Budapest–Paksi FC 1–1 (0–0)

g.: Németh K. (49.), ill. Böde (65.)

vasárnap játsszák:

ZTE FC–Kisvárda Master Good 20.00

hétfőn játsszák:

Debreceni VSC–Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

szeptember 27-én rendezik:

Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE 19.00

(Borítókép: A felcsúti Luciano Slagveer (elöl) és a diósgyőri Farkas Dániel a labdarúgó OTP Bank Liga 1. fordulójában játszott Diósgyőri VTK - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a diósgyőri DVTK Stadionban 2023. július 29-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)