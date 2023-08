Amint arról beszámoltunk, drámai körülmények között, csupán tizenegyesekkel sikerült kiharcolnia a továbbjutást a DVSC-nek az Európa-konferencialiga második selejtezőkörében az Alaskert ellen. Ahhoz, hogy a kínkeserves siker meglegyen, nagyon kellett a magyar válogatottsági rekorder, Dzsudzsák Balázs 76. percben született gólja – amit aztán megint hasonló mozdulatsorral ünnepelt a középpályás, mint akkor, amikor a tavaszi szezonban a Ferencváros pályáján eltörte a kezét…

„Egyszerűen nem tudtam megállni, hogy ne ugorjak megint. Most is ugrottam, de sokkal óvatosabban, mint eddig. Hatalmas élmény volt megosztani a gólörömöt velük, együtt ölelni egymást, nekem ezek fontosak a karrierem vége felé” – mondta örömittasan az M4 Sportnak Dzsudzsák Balázs.

„Nehéz értékelni ezt a mérkőzést. Nagyon felemás volt, hullámzó volt a játékunk. Ettől függetlenül megvoltak a lehetőségeink, viszont határozatlanok voltunk a kapu előtt. A kapus vagy a kapufa hárított, néha meg a gólvonalon rúgtuk egymást telibe. De nagyon boldog vagyok, hatalmasat küzdött a csapat. Amikor a pénzfeldobásnál eldőlt, hogy a saját táborunk felé rúgjuk a tizenegyeseket, már éreztem, hogy a sors velünk van. Minden dicséret megilleti a vendégcsapatot, de magunknak tettük ezt nehézzé. A 77. perctől teljesen feladták a támadójátékot, a futballt, de a szurkolók segítségével hatalmas tömegek mozdultak meg, így nagyon komoly adrenalinnal játszottunk, nagyon hálás vagyok” – jelentette ki a rutinos futballista.

Lehetett volna ez könnyebb is, sajnos így alakult. A végén azért örülhettünk a továbbjutásnak, ez a lényeg. A végén a saját dolgunkat nehezítettük meg

– fogalmazott a sportcsatornának Megyeri Balázs, aki hősnek bizonyult a párharcban, hiszen a tizenegyespárbajban kétszer is hárított. A rutinos kapus elárulta, mindig készül az esetleges tizenegyesekre, most is kielemezte az ellenfelet, de nem szeretett volna idáig eljutni.

LABDARÚGÁS

EURÓPA-KONFERENCIALIGA, SELEJTEZŐ, 2. FORDULÓ

DVSC–Alashkert 1–2 (0–1, 1–2, 1–2) tizenegyesekkel: 3–1

gólszerzők: Dzsudzsák (77), ill. Usztinov (18.), Fatai (67.)

Továbbjutott: a Debreceni VSC, 2-2-es összesítéssel, hosszabbítás után, 11-esekkel.