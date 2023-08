Statisztikai tény: Szoboszlai pont az a középpályás, akiről Jürgen Klopp álmodott

Statisztikai adatokkal bőségesen alátámasztott elemzés jelent meg a liverpool.com bennfentes honlapon, amelyből kiderül: az előszezon eddigi Liverpool-mérkőzésein a magyar játékos volt az a „vörösök” középpályásai közül, aki a legtöbb labdaszerzést produkálta, az ellenfél legtöbb átadását fülelte le és – igen – a legtöbbször szabálytalankodott. Jürgen Klopp azonnali visszatámadásos rendszerében, vagyis a gegenpressingben azonban utóbbi adat is pozitív tartalommal bír.

A Liverpool középpályája teljes ráncfelvarráson megy keresztül. Fabinho, Jordan Henderson, Alex Oxlade-Chamberlain, Naby Keita, James Milner és mások eltávoztak, eddig Szoboszlai Dominik és Alexis Mac Allister érkezett, de célkeresztben van Roméo Lavia (Southampton), sőt, még Joshua Kimmich (Bayern München) és Marco Verratti (Paris Saint-Germain) neve is felmerült az átigazolási pletykákban.

Az eddigi két új half közül természetesen Szoboszlai teljesítménye az érdekes, végtére is honfitársunk, és a magyar válogatott csapatkapitánya. Nos, jobban nem is debütálhatott volna a 22 éves labdarúgó: jóllehet a Liverpool középpályásai közül eddig ő töltötte a legkevesebb időt a pályán, 155 percet, mégis a legtöbb labdavisszaszerzés (recovery – 8), a legtöbb átadás-elcsípés (interception – 11) és – figyelem! – a legtöbb fault, szabálytalanság (6) is az ő nevéhez fűződik.

Mindez 90 percre kivetítve átlagosan így néz ki: 10,46 labdavisszaszerzés, 6,39 átadás-elcsípés és 3,48 fault. Kontextusba helyezve: az előző idényben az első két kategóriában Thiago Alcántara volt a legjobb liverpooli, 8,44-es, illetve 5,01-es mutatóval.

Természetesen három meccs alapján a minta nagysága még túl kicsi ahhoz, hogy messzemenő következtetéseket vonjunk le, egyvalami azonban már most leszögezhető: Szoboszlai az, akiről Jürgen Klopp, a Vörösök menedzsere álmodott, amikor a távozó Fabinho helyettesítése lebegett a szeme előtt. Vérében van a magas letámadás, az elvesztett labdák azonnali visszaszerzése, a legendás Klopp-féle gegenpressing, a mindenkori Klopp-csapatok védjegye.

Szoboszlai esetében az a különösen figyelemreméltó, hogy mindenki úgy tudta: őt elsősorban a támadások szervezésére, a rögzített játékhelyzetek megoldására szerződtette Klopp, csakhogy kiderült: ő a Liverpool leghatékonyabb letámadója, labdavisszaszerzője is.

Ez persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy a német mester védekező középpályást farag Szoboszlaiból, azt viszont feltétlenül jelenti, hogy honfitársunk igenis ért a gegenpressinghez, a labdák visszaszerzéséhez, a középpályás védekezéshez. Ennek legszebb példája az a majdnem-gól, amit a Greuther Fürth ellen kísérelt meg bravúros, erőszakos labdaszerzés után:





An audacious effort from Szobo 😮 pic.twitter.com/wsYjKbdCar — Liverpool FC (@LFC) July 30, 2023

És ebben a kontextusban a szabálytalanságok viszonylag magas száma is inkább pozitívum, semmint probléma, hiszen azt jelzi: Szoboszlai mindig ott van az események sűrűjében, és nem engedi, hogy az ellenfél kontrái átszaladjanak a „vörösök” középpályáján.

A felkészülési szezon előtt, a magyar futballista Liverpoolba történő tényleges átigazolás előtt – de amikor már vastagon a levegőben volt a transzfer – részéletes elemzésünkben kitértünk arra is, hogy Szoboszlai számos kiváló erénye a támadások építésében és befejezésében önmagában alighanem kevés lett volna az angol klub érdeklődésének felkeltésére, valamint arra, hogy Jürgen Klopp potenciált lásson benne.

Erről így írtunk akkor: Szoboszlaival szemben a jobbon elvárás lesz, hogy időről időre hatosként bizonyítson, zárja a területeket, ütközzön, és labdákat szerezzen.

Majd idéztük a Kicker vonatkozó témában tett megállapítását, miszerint a német sportlap szerzői azzal az indokkal sorolták az idényrangsorban „mindössze” hatodik helyre a támadó középpályások között, hogy a párharcoknál „egy ideje azzal is vádolják, hiányzik belőle a kellő robusztusság, ha kemény ellenféllel találkozik, hamar megadja magát”.

Szoboszlai védekező feladatokhoz való hozzáállását május végi, exkluzív interjúnkban is érintettük, amikor szóba került, hogy a korábban általa emlegetett Jürgen Klopp mellett megannyi klasszis edző akad még, akinek kezei alatt szívesen kipróbálná magát. Például a defenzív stratégiáiról ismert José Mourinhót is idesorolva.

Pedig tudok védekezni, ha kell! Azt hiszem, ez az utóbbi időben látványos is volt. Azt pedig nem kell megmagyarázni, micsoda sikereket ért el Mourinho az elmúlt húsz évben. Nem véletlenül ő a »Special One«. Izgalmas lenne, noha meglehet, csak elméleti kérdés, mit hozna ki belőlem.

Nos, a felkészülés-mérkőzéseken eddig nyújtott teljesítménye alapján megállapítható és kijelenthető: Szoboszlai tovább fejlődik, képes újabb szintre lépni, és játékát még színesebbé, komplexebbé tenni.