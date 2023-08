Évek óta nem látott, kiélezett versenyfutás indult Spanyolországban

Pénteken útjára indult a labda Spanyolországban, elkezdődött a spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 2023–2024-es szezonja. Az idei pontvadászat valószínűleg évek óta nem látott, rendkívül szoros csatát tartogat a két gigász, a Real Madrid és a Barcelona között, míg rajtuk kívül ezúttal is talán az Atlético Madrid szólhat bele a bajnoki cím sorsába, de erre minimális az esély. A három magasan kiemelkedő csapaton kívül is bőven lesz miért figyelemmel követni a hispán élvonalbeli bajnokságot, elég csak a nemzetközi porondon parádézó, de a honi bajnokságban felemás teljesítményt nyújtó Sevillát, vagy a frissen feljutó, korábbi Fradi-játékos vezette Granadát említeni. Nézzük, mire, vagy leginkább kikre figyeljünk az előttünk álló szezonban.

A tavalyi bajnoki pontvadászat olyan sokáig nem tartogatott különösebb izgalmakat, már ami a bajnoki cím sorsát illeti. Viszonylag korán eldőlt ugyanis, hogy a Barcelona visszaveszi a spanyol labdarúgás trónját a Real Madridtól. A Xavi Hernández vezette katalánok azok után, hogy évekig labdába sem rúghattak ősi riválisuk mellett, az előző bajnoki kiírást hatalmas fölénnyel nyerték. A szezon végére összesen 19 pontot vertek a madridiakra, így kétség sem fért elsőségükhöz, amelyet a pénteken rajtoló szezonban is megőriznének. Kérdés: mennyire lesz nehéz dolguk a Real Madriddal, vagy a többi élcsapattal szemben, illetve képesek-e nagyobb hullámvölgy nélkül letudni az idényt, negatív meglepetéseik számát minimalizálni?

Azzal semmiképpen nem lehet vádolni a katalánokat, hogy a nyári átigazolási piacon túlságosan aktívan tevékenykedtek volna, és két kézzel szórták a „nemlétező” pénzüket. Mindössze a Manchester City középpályását, Ilkay Gündogant hozták el ingyen Angliából, míg az Athetlic Bilbao 32 éves védője, Inigo Martínez is térítés nélkül érkezett a katalánokhoz.

Távozók terén azért sokkal hosszabb a lista, elég csak a klubikon Sergio Busquets és Jordi Alba Inter Miamiba való igazolását említeni, vagy azt a Franc Kessiét, aki tavasszal még győztes gólt rúgott az el Clásicón. Az elefántcsontparti középpályás – 26 évesen – a szaúdi al-Ahli csapatához kötelezte el magát. Sőt, hamarosan hivatalos lesz Ousmané Dembélé távozása is, a világbajnok szélső „hazatér”, és a Paris Saint-Germain labdarúgója lesz, a villámléptű futballista játékjogáért pedig nagyjából 50 millió eurót zsebelhet be a Barcelona.

A kulcsjátékosok viszont többnyire maradtak, mint például Robert Lewandowski, aki rögtön első spanyolországi idényében begyűjtötte a gólkirályi címet, vagy a középpálya ékkövei, Pedri és Gavi továbbra is a katalánok sikeréért küzdenek.

A vészharangokat még nem kell kongatni Barcelonában, de egy dolog biztos, valószínűleg sokkal nehezebb dolga lesz Xavi Hernández csapatának a bajnoki cím felé vezető úton, mint volt tavaly. És akkor még a nemzetközi kupaszereplésről nem is beszéltünk, amely évek óta egyenlő a vállalhatatlan kudarccal a csapatnál. Fontos megjegyezni, hogy a klub otthona, a Camp Nou jelentős felújításokon esik keresztül, ennek értelmében a csapat hazai mérkőzéseit a barcelonai Olimpiai Stadionban játssza.

Nem úgy, mint a Real Madrid, akinek a szezon során fog teljesen elkészülni az ultramodern otthona. A Santiago Bernábeuban már jó ideje zajlanak a munkálatok, a létesítmény kívül-belül megújul, mellyel Európa egyik egyedülálló, és elképesztően modern stadionja lesz – hűen a klub címeréhez. A fővárosiak a tavalyi, félresikerült bajnoki versenyfutás után újra a trónra törnek, ennek tudatában az átigazolási piacon is aktívan ügyködtek Florentino Pérezék.

Több mint 100 millió euróért cserében megszerezték korunk labdarúgásának egyik legnagyobb tehetségét, a 20 éves Jude Bellinghamet a Borussia Dortmundtól. Az angol válogatott középpályás elmondása szerint gyermekkori álma válik valóra Madridba igazolásával, ahol rögtön megkapta a legendás 5-ös mezszámot – követve egyik példaképét, Zinedine Zidane-t. Bellingham érkezése hatalmas erősítés a Real Madrid középpályájára, főleg annak ismeretében, hogy Toni Kroos és Luka Modric minden bizonnyal utolsó szezonját teljesíti habfehérben.

Az angol tehetség kiválóan illeszkedik a rendkívül fiatalos, Eduardo Camavinga, Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni által fémjelzett középpályára, mely Európa egyik legdominánsabb szekciója lehet a jövőben. És ha már a pálya középső harmadáról beszélünk, Bellinghamen kívül a madridiak megszerezték a 18 éves Arda Gülert, akit generációjának hatalmas csillagának tartanak, és a török játékos kifejezett szándéka volt, hogy Madridba igazoljon, és ott a Real Madrid mezét magára öltse. Még az sem nagyon foglalkoztatta, hogy a Barcelona képviselői egészen Törökországig utaztak, hogy tárgyaljanak vele. Más kérdés, hogy a többek között „új Messinek” kikiáltott Güler rögtön sérülések kezdte madridi pályafutását, visszatérése, egyben debütálása nagyjából októberre tehető.

Visszatért még a csapathoz a milánói kitérője után Brahim Díaz, míg Joselu kölcsönszerződés keretein belül érkezett Madridba az élvonaltól búcsúzó Espanyoltól. Feladata elviekben a távozó Karim Benzema pótlása lenne, de azért közel sem egy kaliber a két labdarúgó, így már arról is lehet hallani, hogy Rodrygót próbálhatják ki középcsatár pozícióban. Persze csak akkor, ha mégsem érkezik idén nyáron a csapathoz Kylian Mbappé.

A Real Madrid annak ellenére, hogy elveszítette nyáron az aranylabdás Karim Benzemát, sőt, világklasszis belga kapusa, Thibaut Courtoissúlyos térdsérülése miatt az egész szezonra kidőlt súlyos térdsérülése miatt – az ukrán Andrij Lunyin léphet elő első számú kapus, de a hírek szerint lecsapnának a klubnélküli David de Geára –, kifejezetten bizakodóan tekinthet a szezon elé. Carlo Ancelotti minden bizonnyal utolsó idényét teljesíti a madridiak kispadján, így a még nem levitézlett „öregekkel” és a már kellő rutinnal felvértezett „fiatalokkal" ideálisan vegyített keretével nekikezdhet egy utolsó „táncnak”.

És mi a helyzet a kihívókkal?

Nehéz elképzelni, hogy bárki beleszólhatna a két gigász harcába a bajnoki aranyért, de ha nagyon kell mondani egy csapatot, akkor természetesen ismét az Atlético Madrid jöhet szóba. A Diego Simeone vezette alakulat tavaly egyetlen ponttal maradt le a bajnoki ezüstéremről, ami elsősorban a Real Madrid szezon végi gyengélkedésének volt köszönhető. A „matracosok” különösebben nem erősítettek a nyáron, de annyit mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ingyen érkezett a védelembe a Chelsea meghatározó játékosa, César Azpilicueta.



És ha már Chelsea, a londoniaktól féléves kölcsönjáték után visszatért Joao Félix, de a portugál válogatott tervei között nem szerepel, hogy továbbra is az Atlético játékosa legyen. Nagy kérdés, mi lesz a korábban még 100 millió eurónál is többért szerződtetett, Cristiano Ronaldo utódjának gondolt támadó sorsa?

A realitás ezúttal is a harmadik hely a „matracosok” számára, nagy bravúr lenne, ha a dobogó első két fokának bármelyikére felállhatnának a szezon végén. Diego Simeone azonban többször bizonyította már, hogy nem szabad lebecsülni a „fiait”, mert akkor általában dobbantanak egy nagyobbat.

Az élmezőny tagjai közé tartozhat a tavalyi negyedik Real Sociedad, mely keretében szerepél a liga egyik legértékesebb játékosa, Mikel Oyarzabal a maga 60 millió eurójával. Kellemetlen pillanatokat okozhat még riválisai számára a legutóbb ötödik helyen végző Villarreal, míg érdekes lesz, hogyan fog szerepelni a Sevilla. Az andalúzok híresek arról, hogy amikor csak elindulnak az Európa-ligában, akkor kis túlzással mindig megnyerik a sorozatot, de a honi bajnokságban igen felemásan szerepelnek,

Az előző bajnoki szezonban még a kiesés szele is majdnem elérte őket.

A José Luis Mendibilar irányította csapat a legutóbbi 12. helynél egészen biztosan jobb szereplésre számít, miközben Európa-liga győztesként a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepelhet – legalább ősszel. Kulcsfigurája lehet a csapatnak a támadószekcióban Lucas Ocampos, valamint az az Erik Lamela, aki a budapesti El-fináléig lőtte csapatát.

Továbbá az is meghatározó lehet, hogy sikerül-e megtartani kapusukat, Bonót, mivel a már említett De Gea mellett ő is képbe került a Real Madridnál Courtois helyetteseként. Míg a védelemben a csapatkapitány Jesús Navas mellett oroszlánrész hárulhat a két argentin, egyben világbajnok védőre, a Montiel, Acuna párosra.

Korábbi Fradi-játékos okozhat fejfájást

A három feljutó idén a Granada, az Alavés és a Las Palmas. Előbbi két együttes egy szezon után jutott vissza a legjobbak közé, míg utóbbi távolléte hosszabb volt: 2018 óta először szerepelhet az élvonalban. A három újonc közül leginkább a Granada okozhat problémát akár nevesebb kihívói számára is, főleg annak ismeretében, hogy az andalúz csapat volt a másodosztály bajnoka, és „csont nélkül” jutott fel a legjobbak közé. Sőt, a Granada gólvágója az a Myrto Uzuni, aki korábban a Ferencvárosban is megfordult.

Az albán válogatott játékos a másodosztály gólkirálya lett a legutóbbi szezonban, személyére első számú gólfelelősként tekinthetünk az előttünk álló idényben. Az Alaves és Las Palmas bajnoki rájátszás útján harcolta ki első osztályú tagságát, utóbbi csapatnál pedig a csúcsfutball szerelmesei számára is találhatunk ismerős neveket: a Barca-akadémia korábbi két nagy tehetsége, Sandro Ramírez és Munir El Haddadi is Tenerifén futballozik. Ennek ellenére a fogadóirodák és a szakértők véleménye szerint is a három újonc csapat tartozik a „leginkább veszélyeztetettebb” kategóriába a kiesés szempontjából. Rendkívül meleg lehet a helyzet továbbá például a Cadíz, Mallorca vagy Getafa számára is, azok után, hogy tavaly épphogy kerülték csak el „tragédiát”.

A gólkirályi címre toronymagas favorit Robert Lewandowski, és amennyiben nem érkezik Kylian Mbappé a következő hetekben, minden bizonnyal a lengyel támadó újra megnyeri a címet. Jelentős mennyiségű gólt várhatunk még a Vinícius, Rodrygo támadópárostól Madridban, de valószínűleg egyikük góltermése sem fogja megközelíteni a Barcelona ászáét.

Péntek este az Almería–Rayo Vallecano (0–2) és a Sevilla–Valencia (1–2) mérkőzésekkel elkezdődött a spanyol bajnoki versenyfutás, a szombati játéknapon pedig már a Real Madrid is pályára lép a világ egyik legerősebb pontvadászatában. Az európai topbajnokságok felvezetői közül alábbiakat olvashatja már:

(Borítókép: David Ramos / Getty Images)