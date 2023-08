Egy nyár alatt darabokra hullhat a párizsi álomprojekt – mégis van ok bizakodni

Pénteken 21 órától a Nice–Lille-mérkőzéssel elrajtol a francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság, a Ligue 1 2023–2024-es idénye. A szezon előtt a fő kérdés az, hogy az alapos átalakuláson áteső (helyesebben talán átesni készülő) PSG projektje hogyan alakul majd. Bár Lionel Messi már a múlté, Kylian Mbappé jövője több mint kérdéses, Neymar pedig bejelentette, hogy Mauro Icardihoz és Sergio Ramoshoz hasonlóan inkább szedi a sátorfáját, így sem látni, hogy bárkinek érdemi esélye lenne felvenni a versenyt a közben még edzőváltáson is átesett párizsi gárdával.

Franciaországot letarolták, a nemzetközi áttörés elmaradt

A csupán 1970-ben alapított klub felvirágzása a 2011-es katari hatalomátvétellel vette kezdetét, az első tíz év alatt pedig 1,4 milliárd eurót pumpáltak játékosvásárlásokra, hogy világszinten is tényezővé tegyék a gárdát.

Honi szinten ez aztán igencsak eredményesen is ment. Bár az első nekifutásra még „csak” ezüstérem jött össze, azóta viszont 11 kiírásból két újabb második hely mellett kilenc bajnoki cím volt a mérleg. Ennek a menetelésnek köszönhetően gyorsan rekorderré is vált az együttes Franciaországban: a 11 Ligue 1-elsőség mögött a Saint-Étienne tízese már csak a második helyre jó.

A PSG emellett hat Francia Kupát, hat Ligakupát és kilenc Szuperkupát nyert ebben az időszakban, gyakorlatilag kisajátítva a hazai porondot.

No de a nemzetközin hiába döntőzött a Bajnokok Ligájában 2020-ban, majd jutott egy évvel később a négy közé, a 2021-es nagy bevásárlás (érkezett Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos, Lionel Messi vagy éppen Asraf Hakimi is) sem hozta el a várt áttörést. A legutóbbi két idényben egyaránt a nyolcaddöntő jelentette a végállomást, ami még akkor is csalódás, ha amúgy a végső győztes Real Madriddal vagy éppen a Bayern Münchennel szemben kiesni nem jelentett szégyent.

A nagy projekt viszont bedőlni látszik, és helyette új bontakozhat ki.

A világklasszis támadótrióból könnyen lehet, hogy senki sem marad!

Két éve Lionel Messi Barcelonából elcsábítása olyan támadótriót hozott létre, aminek a világon nem akadt párja. Elég csak arra gondolni, hogy a 2022-es világbajnokság előtti erősorrend három legjobbjának első számú csillagáról beszélhettünk: az argentin varázsló mellett a francia Kylian Mbappé és a brazil Neymar a jelenkor labdarúgásában extraklasszis szintet képvisel.

A szurkolók okkal várhattak nagy dolgokat a hármastól, de az igazán nagy dobás végül nem lett meg, és a nyáron a hétszeres aranylabdás Messi már távozott is, az Inter Miamihoz.

A Real Madrid erőteljes és évek óta tartó udvarlását tavaly elképesztő ajánlattal lesöprő párizsi klubnál idén ismét kétségessé vált Mbappé jövője. A francia támadó esetében már csak az tűnik kérdésesnek, hogy idén, óriási pénzért, vagy 2024-ben ingyen távozik a világbajnok gólvágó. A PSG nyilván előbbit preferálná, hajlana az átigazolásra a Chelsea, akad érdeklődés Szaúd-Arábiából (persze, ki iránt nincs…), a királyi gárda pedig jövőre vinné őt – ezt a vonalat erősítheti, hogy a szélvészgyors futballista sehová nem szeretné egy évnél tovább elkötelezni magát…

Így maradhatna a csodatrióból egyedüliként Neymar, akinél amúgy ugyancsak felvetődött már az esetleges távozása. A brazil elsőre még igyekezett megnyugtatni a PSG-szurkolókat, hogy ő bizony, ha törik, ha szakad, itt lesz a 2023–2024-es idényben is. Majd jött a hétfői hír, hogy a 222 millió eurós átigazolási díjával máig világrekorder brazil is bejelentette klubjának, hogy menni akar…

A támadósorból Mauro Icardi is távozott (10 millió euróért lett a Galatasaray játékosa), a védelemből pedig Sergio Ramos szerződése futott ki, tehát volt itt veszteség bőven a nyáron.

BL-győztes tréner érkezett a padra

Akadnak persze érkezők is. Kezdjük mindjárt a legfontosabbnál, a Barcelonával anno BL-t és összesen kilenc trófeát nyerő, a spanyol válogatottal 2021-ben a Nemzetek Ligájában döntős Luis Enrique váltotta Christophe Galtier-t a kispadon.

Az 53 éves spanyol tréner két esztendőre írt alá a párizsiaknál, majd gyorsan neki is látott a keret megerősítésének.

Milan Skriniar az Intertől, Marco Asensio a Real Madridtól érkezett ingyen, Manuel Ugartéért 60 millió eurót pengettek ki a Sporting CP-nek, Lucas Hernándezt 40 (más források szerint 45) millióért csábították el a Bayern Münchentől, és jött 22 millióért Li Kang In is a Mallorcától, kiegészülve az Enrique megszerzése előtt véglegesített Hugo Ekitikével. Utóbbi a kölcsönvétele után 28,5 millióért érkezett végleg, így máris hirtelen 150 millió fölé kúszott a mérleg vételi oldalon.

Idevehetjük még a PSV-től „fillérekért” (4-6 millió euróról szólnak a hírek) visszavásárolt Xavi Simonst is, de az előző idényben Eindhovenben 22 gólig és 12 gólpasszig jutott 20 éves holland válogatott támadó középpályást rögvest kölcsön is adták az RB Leipzighez.

A hét eleje nem csupán a távozásokkal kapcsolatos híreket illetően volt sűrű a csapatnál, hiszen felröppent, hogy a katari világbajnokságon is remeklő Goncalo Ramos jöhet a csatársorba. A pletykákat pedig hamar tett követte: az előző idényben a Benficát 27 találattal és 12 gólpasszal segítő játékos kölcsönbe, vásárlási opcióval érkezett Párizsba. A 22 éves portugál futballista 65+15 millió euróért lehet véglegesen a PSG új kilencese – egyúttal minden bizonnyal Mbappé utódja.

A lehetséges pótlásokat illetően vegyük még ide Ousmane Dembélét is, aki 50 millió euróért érkezhet a Barcelonából. A hírek szerint az orvosin át is ment már.

Még így is a világ élmezőnyében – Franciaországban megközelíthetetlenek

Ha Mbappé és Neymar is maradna, akkor a PSG keretének összértéke még a távozók ellenére is dobogós lenne világviszonylatban: az 1,06 milliárd eurós értéknél csak az újra elsővé váló Manchester City (1,25 milliárd euró), valamint a kis ideig új éllovasként tündöklő Arsenal (1,20 milliárd euró) tud magasabbat felmutatni a transfermarkt.de számai szerint.

Azért a francia és a brazil távozása jelentős veszteség lenne, hiszen előbbi esetében 180 milliós piaci értékével Erling Haalanddal holtversenyben világelsőről beszélünk, utóbbi pedig további 60 milliót tesz hozzá az összértékhez, nélkülük hirtelen már csak a nyolcadik helyre zuhanna a gárda. Ami persze még így is kategóriákkal előzné a honi riválisokat: a Rennes 321,3 millióval a második a Ligue 1-ben, rajtuk kívül még a Marseille (311,2), valamint a Monaco (287,8) lépi át egyáltalán a 250 milliós határt.

Hogy még jobban érzékeltessük a differenciákat, ha Mbappé és Neymar is megy, a francia élvonal tíz legmagasabbra értékelt futballistája közül kilenc változatlanul a PSG-nél lenne, és csak a jelenleg a brazillal holtversenyben ötödik Jonathan David (Lille, 60 millió euró) töri meg a sormintát.

A legjelentősebb – eddig bejelentett – nyári transzferek összegzése során azt a képet láthatjuk, hogy a top 15-ben vagy a PSG-hez érkező, vagy a riválisoktól távozó játékosok alkotják (Lionel Messi kivételével, természetesen),

ezekből pedig azért még mindig elég jól látszik, milyen óriási szakadék tátong a lassan örökös bajnok és a trónkövetelők között, így ezúttal sem lehet más a cél a francia fővárosban, mint az újabb aranyérem.

Kupaindulók, átszervezés

Az előző idény végén elképesztő hajrát mutatott be a Lens, az utolsó 12 bajnokiból 11-et megnyert, épp csak a PSG otthonában maradt alul, ezzel a szériával pedig végül egy pontra megközelítette az aranyérmest, és automatikusan helyet kapott a BL főtábláján.

A Marseille ellentétesen zárt, az utolsó három meccsen pontot sem szerzett, de ezzel együtt is meglett a dobogós helyezés, a Panathinaikosz ellen pedig a BL-csoportkör felé tehet lépést a kilencszeres bajnok.

A Monaco ugyancsak három zakóval zárt, a hercegségbelieknél viszont ez rögvest azt is jelentette, hogy a nemzetközi porond is elúszott, a négy sikerrel hajrázó Rennes indulhat az El-csoportkörben, a két évvel ezelőtti bajnok Lille pedig az Ekl-playoffkörben csatlakozik a nemzetközi mezőnyhöz.

Fontos változás, hogy az előző idény végén négy gárda (Auxerre, Ajaccio, Troyes, Angers) is búcsúzott, és csak kettő (Le Havre, Metz) jutott fel, húsz helyett így 18 csapat viaskodik a mostani kiírásban, egyúttal ez azt is jelenti, hogy 38 helyett 34 meccset kell csak lejátszaniuk a csapatoknak.

LIGUE 1 2023–2024

1. FORDULÓ

PÉNTEK

21.00: Nice–Lille

SZOMBAT

17.00: Marseille–Reims

21.00: PSG–Lorient

VASÁRNAP

13.00: Brest–Lens

15.00: Clermont–Monaco

15.00: Nantes–Toulouse

15.00: Montpellier–Le Havre

17.05: Rennes–Metz

20.45: Strasbourg–Lyon

(Borítókép: Lionel Messi 2023. június 3-án. Fotó: Tim Clayton / Corbis / Getty Images)