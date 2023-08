A Barcelona vezetőedzője a szégyenletes játékvezetésre panaszkodott

Vasárnap késő este parázs mérkőzést vívott egymással a spanyol bajnokság (La Liga) első fordulójában a Getafe és a címvédő Barcelona. A gólok ugyan elmaradtak – mivel egyik csapat sem talált be –, de a piros lap többször is felvillant, összesen háromszor. Az első félidő derekán a barcelonai Raphinhát küldték idő előtt zuhanyozni, majd a második játékrészben az egyik Getafe-játékos is hasonló sorsra jutott. Végül Xavi Hernández, a katalánok vezetőedzője is piros lapot kapott heves reklamálása miatt.

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón a katalánok mestere elmondta, azért állította ki Cesar Soto játékvezető, mivel közölte vele, hogy a hazaiaknak túlságosan sok szabálytalanságot enged, a Barcelona játékosainak pedig gyakorlatilag semmit. „Nemrég volt egy megbeszélésünk a játékvezetőkkel, és az egyik első szabályváltoztatás az volt, hogy megpróbálják jobban megérteni az edzőket, mert a játék hevében feszültebbek vagyunk” – tette hozzá a katalánok korábbi legendás középpályása.

Xavi arról is beszélt, hogy véleménye szerint nem kellett volna kezezést ítélni Gavinál, mikor Araújo ellen szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, megfosztva ezzel a katalánokat egy büntetőtől. A 43 éves szakember nemtetszésének adott hangot, és kifejtette: a korábbi megbeszélésen arról is szó volt, hogy csak az egyértelmű kezezéseket fújják be a játékvezetők, ami ebben az esetben abszolút nem volt nyilvánvaló.

Xavi azt is kifogásolta, hogy mi értelme a tízperces hosszabbításnak a rendes játékidő végén, ha a ráadás perceiben mindössze két percen keresztül zajlik a játék. „Ha tényleg ezt képviseli a La Liga, és ez a terméke, az szégyen, és megértem, ha az emberek nem akarják emiatt nézni a mérkőzéseket” – zárta mondandóját a vezetőedző. A Barcelona rögtön két pontot veszített a bajnoki rajton, a következő fordulóban a Cádiz ellen, hazai pályán javíthat.