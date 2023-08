Májusban drámai körülmények között, szó szerint az utolsó pillanatban dőlt el a bajnoki cím sorsa, miután a lépéselőnyben lévő Borussia Dortmund hazai pályán nem tudta legyőzni a Mainzot, a Bayern München viszont Jamal Musiala 88. percben szerzett góljával elhozta a három pontot a Köln otthonából, és ezzel együtt a bajnoki címet. Hihetetlenül közel jártak ahhoz a dortmundiak, hogy megszakítsák a Bayern immár több mint egy évtizede tartó egyeduralmát Németországban, mivel sorozatban már tizenegyedik alkalommal lettek bajnokok a bajorok.

Így adja magát a kérdés: jöhet a 12. egyhuzamban?

Természetesen a kihívóknak azért lesz ehhez pár szavuk, de nem árulunk el azzal nagy meglepetés, hogy idén is a Bayern München a bajnoki cím legnagyobb favoritja. A realitás talaján maradva két komolyabb kihívója lehet a Thomas Tuchel – és Lőw Zsolt másodedző – vezette münchenieknek: az egyik a Borussia Dortmund, a másik meg az a RB Leipzig, amelynek immár a magyar válogatott Willi Orbán az első számú csapatkapitánya. De először is, mi történt a nyáron a Bayern Münchennel?

A rekordbajnok története 32. bajnoki trófeája után jelentősen megerősítette keretét, ami nem csoda, mivel attól függetlenül, hogy a bajnokságot végül nagy nehezen megnyerte, az európai kupaporondon a 2020-as Bajnokok Ligája-győzelme óta nem ért el emlékezetes eredményt a bajor csapat, tavasszal a negyeddöntő jelentette számára a végállomást. Ennek érdekében több olyan játékosigazolást eszközölt a vezetőség, melyek segítségével újra Európa trónjára törhetnek.

Említsük rögtön a legfontosabb érkezőt, az angol válogatott gólrekorderét, Harry Kane-t, akinek szerződtetése már-már megfilmesítésért kiállt. Nagyon finoman fogalmazunk, ha azt mondjuk, igencsak bonyolult művelet volt a sztártámadót Münchenbe hozni. Hosszú hetekig, hónapokig tárgyaltak egymással a felek, de végül sikerült több mint 100 millió euróért cserébe leszerződtetni a 32 éves játékost. Ezzel valószínűleg megtalálták a bajorok a tökéletes helyettesét Robert Lewandowskinak, aki tavaly nyáron tette át székhelyét Barcelonába, de azóta világklasszis kilencest nem érkezett posztjára. Ez idáig.

Hatalmas várakozások előzik meg Harry Kane teljesítményét Bayern-mezben, ahogyan hivatalossá vált érkezése a Tottenhamtől, rögtön a német élvonal gólkirályi címének elsőszámú várományosává lépett elő. Sőt, nemcsak az angol klasszis erősíti tovább az egyébként sem gyenge bajor keretet, de olyan sztárigazolásokat is nyélbe ütött a vezetőség, mint Raphael Guerreriro, a Napolival bajnoki címet nyerő védő, Min-jae Kim, és az RB Leipzig középpályása, Konrad Laimer szerződtetése. Guerreiro és Laimer játékjogáért nem kellett fizetniük a bajoroknak, míg Min-jae Kim 50 millió euró kifizetését követően futott be, Harry Kane-ért pedig ezen összeg kétszeresért fizették.

A jelentősebb távozók oldalán feljegyezhettük Lucas Hernández, Sadio Mané, Marcel Sabitzer és Yann Sommer kapus neveit, de közülük senki sem számított kulcsjátékosnak a keretben. A legnagyobb név talán Sadio Mané, de a Liverpooltól nagy reményekkel érkező támadó németországi karrierje finoman szólva sem vált be – csapattársaival is összetűzésbe keveredett –, így a vezetőség sem marasztalta: már Szaúd-Arábiában futballozik.

Érzékeny veszteség lehet viszont Yan Sommer – aki az olasz élvonalbeli és BL-döntős Internazionaléhoz igazolt –, mert az egyetlen poszt, amely valóban aggodalomra adhat okot a bajorok háza táján, az bizony a kapusé. Manuel Neuer még mindig súlyos, síelés közben elszenvedett lábszártöréséből lábadozik, rajta kívül pedig csak a 35 esztendős Sven Ulreich bevethető egyes poszton. A Bayern a nyári átigazolási szezonban megpróbálkozott egy európai szinten is kiemelkedő „portás” igazolásával, de ajánlataikkal többnyire lyukra futottak. Legutóbb Kepa Arrizabalaga kosarazta ki a németeket, és igazolt inkább egy évre kölcsönben a Real Madridhoz.

Ha nem találnak az átigazolási piac zárásáig egy kapust, akkor bizony adódhatnak problémáik a szezon folyamán.

A Bayern játékosállománya ennek ellenére világszínvonalú, a világ egyik legértékesebb kerete közel egymilliárd eurót ér, mivel Harry Kane-en kívül többek között Jamal Musiala, Serge Gnabry vagy Leroy Sané is képes klasszisteljesítményt nyújtani, sőt. És akkor még a nyáron megerősített védelemről nem is beszéltünk, mely a Matthijs de Light, Min-jae Kim kettős fémjelzésével egy feltörhetetlen páncélként lebeghet ellenfeleik előtt. Kérdés, mi történik, hogy ha esetleg túljutnak ezen a páncélon.

Kik lehetnek a reális kihívók?

Erre talán a legnagyobb eséllyel a Borussia Dortmund pályázhat Sebastien Haller vezetésével, aki a legesélyesebb vetélytársa lehet Harry Kane-nek a gólkirályi címért zajló versenyfutásban. Edin Terzic vörös-fekete alakulata tavaly rendkívül közel járt a bajnoki címhez, sőt saját kezében volt a sorsa, de hazai pályán elbukott, és nem jött össze a végső győzelem. A dortmundiak erre tehetnek egy újabb próbát, de ezúttal már legnagyobb sztárjuk, Jude Bellingham nélkül.

Az angol válogatott 19 éves csillaga több mint 100 millió euróért cserébe költözött a spanyol fővárosba, és lett a Real Madrid játékosa, de ha hinni lehet a híreknek – és a Bild értesüléseinek –, ezt annyira az öltöző nem bánja. A németek arról írtak, hogy Bellingham viselkedése kifejezetten toxikus volt társai hangulatára, indokolatlanul kritikusan fogalmazott a mérkőzések után, és azt is kifogásolták vele kapcsolatban, hogy míg a csapat körbemegy a stadionban a lefújás után, Bellingham ezt csak utána, egyedül teszi meg, hogy egyedül is tapsot kapjon.

Nos, Bellingham már a múlt, az viszont a jelen, hogy legértékesebb ékköve nélkül is méltó kihívója lehet a Dortmund bajor riválisának. A nyári átigazolási időszakban megszerezték közel 20 millió euróért cserébe Marcel Sabitzert a Bayerntől, míg közel 30 millió eurót áldoztak Felix Nmecha játékjogáért, akiben potenciálisan Bellingham utódját látják a középpályán. Ezen kívül a védelmük is erősödött, Ramy Bensebaini térítés nélkül érkezett a Mönchengladbachtól, e nyári transzferek ismeretében pedig elmondható, Bellingham ide vagy oda, gyengébb nem lett a Dortmund kerete, így újra megpróbálhatják letaszítani a trónról a bajorokat.

Edin Terzic tanítványain kívül az egyetlen, reális eséllyel bajnoki címre pályázó csapat az a RB Leipzig, amely ugyan elvesztette nyáron több kulcsjátékosát – köztük Szoboszlai Dominikot –, de rendkívül biztató előjelekkel vághat neki az új idénynek. És ezt nemcsak amiatt mondhatjuk, mert a múlt hétvégi Szuperkupán az Allianz Arénában mattolta sima 3–0-ra a Bayern Münchent, hanem amiatt is, mert több olyan igazolást ütött nyélbe a vezetőség, amelyek rövid időn belül pótolhatják távozó sztárjaikat.

Egyrészt hatalmas pénzt zsebelt be a Lipcse a Gvardiol, Nkunku, Szoboszlai hármasért – közel 220 millió eurót –, másrészt olyan ígéretes, fiatal tehetségeket igazolt, akik tökéletesen illeszkedhetnek az immár Willi Orbán vezette csapat játékstílusába. Kölcsönben, egy szezon erejéig érkezett Xavi Simons, a Paris Saint-Germain ékköve, de ami ennél is fontosabb, hogy Lois Openda, a tavalyi francia ezüstérmes Lens gólvágója, valamint Benjamin Sesko, a Salzburg támadója is Lipcsében folytatja.

Rajtuk kívül a védelem megerősítésére érkezett a Lyontól Castello Luke körülbelül 30 millió euróért, míg a támadó harmadba azt a Christoph Baumgartner igazolták a Hoffenheimtől, aki Szoboszlai Dominik helyét veheti át a csapatban. Az előbb már említett Szuperkupa-győzelem megalapozta a lipcseiek szezonját, Dani Olmo mesterhármasával jelezte: immár a spanyol válogatott középpályása a csapat első számú sztárja. A Marco Rose vezette alakulat magabiztosan, önbizalommal teli játékkal nyitotta az idényt, az új érkezők és ezen tényezők tudatában pedig kijelenthetjük, mindenképpen számolni kell velük a bajnoki címért zajló versenyfutásban.

Ön szerint melyik csapat lehet méltó kihívója a Bayern Münchennek? nem lesz ilyen csapat, simán bajnok lesz a Bayern

a Lipcse a szezon végéig harcban lesz

a Dortmund idén is megszorítja a bajorokat

a Dortmund és a Leipzig is esélyes lesz a bajnoki címre

rajtuk kívül, másik meglepetéscsapat szorítja meg a Bayernt

És mi a helyzet a magyarokkal?

Az európai topligák közül a német élvonalbeli bajnokságban szerepel a legtöbb magyar válogatott játékos, szám szerint öt. Szoboszlai Dominik ugyan távozott, de még így is két magyar képviseli hazánkat Lipcsében, sőt immár Willi Orbán az első számú csapatkapitány, míg Gulácsi Péter a szezon folyamán, súlyos sérüléséből felépülve térhet vissza a kapuba. A válogatott védelmének alappillére, Szalai Attila sokáig úgy tűnt, hogy – a jelenleg is sérüléssel bajlódó – Schäfer András csapattársa lesz az Union Berlinben, de végül a Hoffenheim szerződtette közel 13 millió euróért cserébe a török Fenerbachétől.

A 25 éves védő pályafutása során először szerepelhet Európa kiemelkedő pontvadászatainak egyikében, az első fordulóban pedig rögtön egy magyaros rangadón, a Sallai Rolandot foglalkoztató Freiburg ellen debültálhat a Bundesligában. Az viszont kérdéses, hogyan alakul Sallai jövője Freiburgban. A 42-szeres magyar válogatott szélső alig jutott játéklehetőséghez a legutóbbi szezonban, edzőjével személyes konfliktusa is volt, miközben több érdeklődőről szóltak a hírek, de egyelőre úgy néz ki, hogy marad a német klub állományában.

Nagyon nehéz dolga lesz az újoncoknak

Két frissen feljutó csapat, a Darmstadt és a Heidenheim vívta ki az élvonalbeli indulás jogát a legutóbbi szezonban, de annak megtartása nagyon nehéz feladatnak ígérkezik számukra. A Heidenheim korábban még sosem játszott a német élvonalban, sőt 20 évvel ezelőtt még az ötödosztályban szerepelt a mindössze 50 ezer lélekszámú kisváros csapata. A Darmstadt ennél azért rutinosabb Bundesliga-csapat, legutóbb a 2016–2017-es szezonban szerepelt a legjobbak között azok után, hogy előtte 33 évig az alacsonyabb osztályú bajnokságokban vívódott.

A két újonc egyértelműen a liga leggyengébb csapatai közé tartozik, éppen ezért a meglepetés erejével bírna, ha akár csak az egyikük kiharcolná az élvonalbeli tagságot a következő szezonra.

A Darmstadt és a Heidenheimen kívül a Stuttgart kerülhet még bajba, főleg azok után, hogy tavaly osztályozóra kényszerült a csapat, de az évek óta másodosztályban ragadt Hamburg ellen végül megőrizte tagságát a Bundesligában. Az viszont bajlós előjel lehet számukra, hogy elveszítették csapatkapitányukat, a japán válogatott Wataru Endót, aki a Liverpoolhoz igazolt, így idén is akadhatnak problémái a Sebastian Hoeness vezette alakulatnak.

A Bundesliga 2023–2024-es idénye péntek este a bajnoki címvédő Bayern München és a Werder Bremen mérkőzésével indul, majd szombaton és vasárnap pályára lépnek a magyar válogatott játékosai is csapataikban.

Bundesliga, az 1. forduló órarendje:

péntek:

Werder Bremen – Bayern München 20.30

szombat:

Augsburg – Borussia Mönchengladbach 15.30

Hoffenheim–Freiburg 15.30

Bayer Leverkusen – RB Leipzig 15.30

VfB Stuttgart – VfL Bochum 15.30

VfL Wolfsburg – Heidenheim 15.30

Borussia Dortmund – 1. FC Köln 18.30

vasárnap:

Union Berlin – FSV Mainz 15.30

Eintracht Frankfurt – Darmstadt 17.30

