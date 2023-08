Vasárnap rendezik meg a női labdarúgó-világbajnokság döntőjét, ahol végre megtörhet az angol válogatott hírhedt átka, vagyis az, hogy 1966 óta nem nyertek világbajnokságot. Vilmos herceg (aki az Angol Labdarúgó-szövetség elnöke is) azonban közölte: nem tud elmenni a meccsre.

Az angolok ellenfele Spanyolország lesz az ausztráliai döntőben, amelyet magyar idő szerint 12 órakor kezdenek meg.

Most a Sky News számolt be arról, hogy az Egyesült Királyság trónörököse, Vilmos herceg – egyben az Angol Labdarúgó-szövetség (FA) elnöke is – közölte, nem lesz ott a meccsen.

A herceg döntése azért keltett negatív visszhangokat, mert a férfiválogatott hasonló fontosságú meccsein (például a 2020-as Európa-bajnokság olaszokkal szembeni döntőjén) ott volt.

Most viszont csak egy rövid videóüzenetben kívánt sok szerencsét a brit labdarugónőknek. „Sok szerencsét Nőstényoroszlánok [ez a brit női válogatott beceneve – a szerk.]! Nagyon sok szerencsét kívánok holnapra. Sajnálom, hogy nem lehetünk ott személyesen, de nagyon büszkék vagyunk arra, amit elértetek, és arra, hogy milliókat inspiráltatok itt és világszerte. Azt kívánom, hogy élvezzétek a holnapi meccset” – mondta a Sky News szerint.

A hírportál ezzel kapcsolatban egy saját, a herceghez közeli forrásokból származó értesülését is megosztotta. Mint írták, Vilmos herceg egyszerűen azért nem megy el, mert úgy vélte:

túl sokat kellene utaznia Sydney-ig túl kevésért (vagyis egyetlen meccsért).

A hírportál megkeresésére válaszolva Vilmos hivatala, a Kensington-palota nem kívánta kommentálni a herceg döntését, az FA-től pedig egyelőre nem kaptak választ.

A Sky News azt is megjegyezte, hogy Vilmos herceg 2014 óta nem járt Ausztráliában, amely a Nemzetközösség révén mind a mai napig kötődik az Egyesült Királysághoz. A herceg a női válogatott egyik meccsén sem volt jelen, legutóbb akkor találkozott velük, amikor meglátogatta őket a St. George’s Parkban, ahol a világbajnokságra készültek.

A trónörökös bejelentése után Mandu Reid, a Women’s Equality Party nevű feminista párt vezetője azt írta egy közösségi médiás posztban: a női focisták már évtizedek óta küzdenek azért, hogy elismerést szerezzenek, és az, hogy „Vilmos herceg félvállról veszi a [női] világbajnokság döntőjét, helytelen lépés, mélyen kiábrándító, és megkérdőjelezi, hogy mennyire őszinte a herceg, amikor a női sport támogatásáról beszél”.

A spanyolok részéről Letícia királynő élőben nézi meg a találkozót, a brit királyi családot viszont Vilmoson kívül sem képviseli más személy. Rishi Sunak brit miniszterelnök sem lesz ott a meccsen, helyette James Cleverly brit külügyminiszter, valamint Lucy Frazer kulturális miniszter képviseli a kormányt a világbajnokság döntőjén.