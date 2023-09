Szoboszlai Steven Gerrard méltó örököse és a meccs embere!

Dagad a keblünk nekünk, magyaroknak, amikor a brit média értékelését olvassuk a Liverpool–Aston Villa Premier League-futballmérkőzésről. Szinte valamennyi orgánumtól a mérkőzés legmagasabb osztályzatát kapta az élete első Liverpool-gólját szerző Szoboszlai Dominik, volt olyan portál, amelyik a meccs emberének választotta. Honfitársunk sajtója továbbra is irigylésre méltó, de rá is sziolgált.

Szoboszlai Dominik berúgta élete első gólját a Liverpool mezében, ezzel ő az első magyar labdarúgó, aki a vörösök felnőttcsapatában betalált a kapuba, és a negyedik magyar Gera Zoltán, Priskin Tamás és Buzsáky Ákos után, aki a Premier League-ben gólt szerzett. A brit sajtó továbbra is tenyerén hordozza a magyar válogatott csapatkapitányát. Az osztályzatok alapján Trent Alexander-Arnolddal holtversenyben a ’Pool legjobbja volt. Szinte mindenkitől 8-ast kapott, volt ezenkívül egy 9-es és egy 7,5-es. Az egyik portálnál Szoboszlai volt a meccs embere!

Goal.com:

8 – Fantasztikus bombagól kapásból, állítgatás nélkül, amellyel megnyitotta a gólok sorát. Energikus volt mindvégig a mérkőzésen, többször is úgy tört be a csatárok vonalába, ahogy a kés átvágja a vajat.

Liverpool.com:

9 – Steven Gerrard méltó utódja a Liverpool 8-as mezében. Szoboszlai ezen a délutánon mindezt csodálatos góljával húzta alá, és az egész meccsen mutatott kiemelkedő játékával. Ha kellett, biztosított az előretörő Trent Alexander-Arnold mögött.

Footballtoday.com:

8 – Korai góljával azonnal életet lehelt a csapatába és az Anfield közönségébe is. Remek mérkőzés!

Thisisanfield.com:

8 – Igazi sztár! Abszolút világszínvonalú gólt rúgott, amellyel korán megszereztük a vezetést. Most komolyan, a technikája világszínvonalú, még a gyengébbik lábával is. Folyamatosan felzárkózott a csatárokhoz a támadásoknál. Néhány gyönyörű beadást, keresztlabdát is láttunk tőle, rögzített játékhelyzetekből is, sokszor hozta veszélyes helyzetbe Szalah-t. Végre a középpályáról is hoztunk gólt!

Liverpoolecho.com

8 – Ballábas mennydörgős bombájával megadta a meccs alaphangját, és sokadszor végzett hatalmas munkát a mérkőzésen. Már most a szurkolók kedvence.

90min.com:

8 – Briliáns gólt rúgott, amellyel megadta a meccs alaphangját. Kiváló futballista!

Liverpoolworld.com:

8 – Micsoda lövéssel szerezte meg élete első Liverpool-gólját! A magyar válogatott csapatkapitánya jobban nem is találhatta volna el a labdát. A későbbiekben megmutatta, mennyire fizikális futballista, és mennyire érzi a játékot. Volt egy olyan trükkje mélyen a Villa térfelén, amellyel elkápráztatta a publikumot. Ő volt a meccs embere!

101greatgoals.com:

7,5 – A portál nem vitte túlzásba az értékelést, csak osztályzatot adott, semmi egyebet.

Rousingthekop.com:

8 – Lehengerlő stílusban rúgta be első gólját a Liverpool mezében, és mindjárt az Anfielden! Szoboszlai Dominik eddig vitán felül az idény játékosa a vörösöknél, az ifjonc ezen a meccsen is az, aki szolgáltatta a show-t.

