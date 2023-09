Halálos fenyegetésekről, késsel és üveggel okozott fizikai bántalmazásról vallott a brazil UOL című lapnak adott interjúban Gabriela Cavallin, a Manchester Unitedban futballozó Antony korábbi barátnője – szúrta ki a Goal nemzetközi kiadása. A 23 esztendős nő még júniusban jelentette fel a brazil szélsőt, akivel szemben négyrendbeli erőszak a vád. A játékos mindent tagad, az interjú azonban ismét felkorbácsolta az indulatokat Brazíliában és Angliában is.

Antony és DJ-ként aktív exe két évig jártak, a nő leírása alapján igencsak toxikus kapcsolatuk 2023 tavaszán ért véget, Gabriela Cavallin nem sokkal később döntött úgy, feljelentést tesz a játékossal szemben, akit négyrendbeli erőszakkal, halálos fenyegetéssel, többszöri súlyos bántalmazással vádolt meg. A mostani interjúban megismételte korábbi kijelentéseit: elmondása szerint Antony 2022 júniusának elején emelt rá kezet először, miután egy brazíliai bárban összevesztek, és az akkor 16 hetes kismama Cavallin megpróbált szakítani. Ezt követően egy autóba tuszkolta, majd halálosan megfenyegette. A nő néhány héttel később elvetélt, a pár azonban kibékült.

Cavallin az interjúban arról mesélt, egy későbbi alkalommal – amikor már Manchesterben éltek –, Antony féltékenységből kezdte bántalmazni, és úgy mellkason ütötte, hogy az egyik mellimplantátuma elmozdult, emiatt pedig meg kell műteni. Itt azonban még mindig nem ért véget kettejük története...

– mondta az UOL-nak Cavallin, felidézve, hogy aznap egy törött üveggel ismét halálosan megfenyegette őt a futballista, aki ezt követően öngyilkossággal fenyegetőzött. A nő hozzátette, védekezés közben csontig vágta a kezét az üveg, ám Antony nem engedte, hogy a sérülésével orvoshoz forduljon, elvette az útlevelét, a telefonját pedig összetörte. Végül a játékos felkészülését segítő fizioterapeuta vitte kórházba a nőt – órákkal később.

Antony a feljelentésről szóló júniusi hírre nyilvánosan nem reagált, ellenben Cavallin mostani kijelentéseivel. A Manchester United által múlt nyáron 100 millió euró ellenében igazolt támadó a közösségi oldalain közzétett nyilatkozatban minden vádat tagadott.

Eddig a pillanatig tudtam csendben maradni annak érdekében, hogy semmi se zavarhassa meg a nyomozást, de a feljelentés óta elmúlt napokban a családom és én is rengeteget szenvedtünk a csendben. Bár egy nagyon szegény közösségben születtem és nőttem is fel, sosem éltem át ehhez hasonló helyzetet, melyben hamis vádak nyomán egyesek előzetesen igazságtalanul ítélkeznek felettem. A nyomozás bizonyítani fogja az ártatlanságomat. Biztos vagyok abban, hogy az igazság győzni fog, és mindaz a kár, amit a nevemen ejtettek hamarosan a múlté lesz. Addig is köszönöm a megszámlálhatatlan támogató üzenetet, melyeket ebben a nehéz időszakban kapok tőletek!